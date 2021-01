Prix France Musique-Sacem de la musique de film, le vendredi 29 janvier à 20h

Retrouvez le cinéma de Gabriel Yared, le vendredi 29 janvier à 20h, présenté par Benjamin François & Thierry Jousse. En direct de l’Auditorium de Radio France, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Dirk Brossé et en vidéo sur Facebook live, francemusique.fr et ARTE Concert

France Musique et la Sacem partagent la même passion pour le cinéma et la création musicale en remettant chaque année depuis 2006, le Prix France Musique – Sacem de la musique de film.

Cette année, c’est Gabriel Yared, Lauréat du Prix en 2008, qui est à l’honneur de ce traditionnel concert de musique de film donné par l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Un nouveau prix du public sera également annoncé au cours de cette soirée.

Né en 1949 à Beyrouth, Gabriel Yared est l'un des compositeurs les plus respectés du cinéma. Sauve qui peut (la vie) de JL Godard, 37°2 le matin de JJ Beineix, Camille Claudel de Bruno Nuytten, Le Patient anglais d’Anthony Minghella, Azur et Asmar de M. Ocelot mais aussi la jeune génération d’auteurs comme Maïwen (Le Bal des actrices), Angelina Jolie (Au pays du sang et du miel) ou Xavier Dolan. Au cours de ce concert, il nous fera découvrir notamment la musique commandée par Hollywood pour le film Troy, restée inédite.

Programme :

37°2 le matin – suite "Betty Blue"

La Lune dans le caniveau

L’Amant

Le Patient anglais, suite

Le Talentueux Mr Ripley, suite

Camille Claudel, suite

Adagio for an Unreleased Film

Tatie Danielle

Les Ailes du courage

Raven Girl – Tarentelle

Le prophète

INEDIT : Troy

Distribution :

Gabriel Yared, piano

Suzana Bartal, piano

Héloïse Poulet, soprano

Lewis Morison, saxophone

Juan José Mosalini, bandonéon

Choeur de Radio France

Lionel Sow, chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Dirk Brossé, direction

A retrouver sur France Musique

Les grands entretiens de Gabriel Yared par Thierry Jousse - octobre 2019.