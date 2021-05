Osez Joséphine ! Jeudi 3 juin 2021, de 7h à 20h sur France Musique

De Musique Matin à Banzzaï, honneur à Joséphine Baker sur France Musique le 3 juin prochain !

En écho au lancement par l’essayiste Laurent Kupferman de la pétition « Osez Joséphine » pour faire entrer Joséphine Baker au Panthéon, France Musique consacre une grande partie de son antenne le jeudi 3 juin à la première star internationale noire française.

Joséphine Baker est née un 3 juin, en 1906, à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle fut chanteuse, danseuse, meneuse de revue, actrice. En 1931, la chanson « J’ai deux amours » va lui donner une notoriété mondiale. Mais Joséphine Baker, née américaine, et devenue française en 1937, fut aussi une femme libre et féministe, engagée contre le racisme - et une résistante, dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Un engagement qui lui valut dès la fin du conflit la médaille de la résistance française, puis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur et la Croix de guerre 1939-1945. Selon Laurent Kupferman, «sa panthéonisation serait un puissant symbole d’unité nationale, d’émancipation et d’universalisme à la française». C’est ce 3 juin, date anniversaire de la star, que les signatures pour la pétition sont présentées aux présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat et adressées à Emmanuel Macron, avec l’espoir qu’il décide que, pour la première fois, une artiste entre au Panthéon…

Au programme

7h - 9hMusique Matinpar Jean-Baptiste Urbain

Invités : Régis Debray, Brian Baker (l'un des fils de Joséphine Baker) ainsi que Angélique de Saint-Exupéry, propriétaire du Château des Milandes, l'ancienne demeure de Joséphine Baker.

11h - 13hAllegrettopar Denisa Kerschova

J’ai deux amours !

13h - 13h30Musicopolispar Anne-Charlotte Rémond

Une Américaine à Paris.

17h - 18hLe van Beethovenpar Aurélie Moreau

Extraits de musiques de ses compatriotes dont George Gershwin (Un Américain à Paris) et Leonard Bernstein, qui entretenaient une relation amoureuse avec Paris. Egalement au programme des extraits d’œuvres d’autres compositeurs qui ont vécu à Paris et notamment Frédéric Chopin, Gioachino Rossini, Jacques Offenbach et Francis Poulenc etc.

18h - 19hOpen Jazzpar Alex Dutilh

Joséphine Baker dans l’entre-deux guerres.

19h - 20hBanzzaïpar Nathalie Piolé

Joséphine Baker n’avait peur de rien... Sa vie palpitante a commencé un 3 juin 1906…

Et aussi : francemusique.fr Dossier et vidéos