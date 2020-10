Opéra, la 9ème webradio de France Musique dès le 12 octobre sur francemusique.fr

France Musique enrichit son offre d’une 9ème webradio pour les amoureux de l’art lyrique. Disponible à partir du 12 octobre sur francemusique.fr et sur l'appli de Radio France, OPÉRA a été concoctée par trois programmateurs passionnés : Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne et Robert Rudolf.

Cette nouvelle webradio propose de voyager au gré de promenades musicales ou de programmes thématiques, d’airs rares et célèbres, de portraits de chanteurs et chanteuses, de chefs d’orchestre, qui ont fait et font l’histoire de l’opéra. Retrouvez les Maria Callas, Gabriel Bacquier, Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Sabine Devieilhe et tant d’autres, dans les chefs-d’œuvre de Massenet, Rossini, Wagner ou Mozart et de belles découvertes signées Franck Martin, Daniel-François-Esprit Auber ou Pauline Viardot…

Egalement à l’affiche, les saisons historiques de la scène internationale et les plus riches années du disque d’opéra, avec en prime de belles intégrales, ainsi que les plus grands ballets.

Les 9 radios thématiques sur francemusique.fr et sur l’appli de Radio France

Opéra, la baroque, classique easy, classique plus, la jazz, concerts Radio France, Ocora Musiques du monde, la contemporaine, la B.O. musiques de films..