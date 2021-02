Mika, invité de Musique Matin

Mika sera l’invité de Jean-Baptiste Urbain le 5 février de 8h25 à 9h sur France Musique à l’occasion du concert qu’il a donné à l’Opéra Royal du Château de Versailles le 16 décembre dernier et qui sera diffusé sur France 5, le 5 février à 20h50, en partenariat avec France Musique.

« Avec cette soirée, j'ai voulu provoquer la communion d’esprit d'un concert.../... C’est le moment d’expérimenter ». Mika

Au cours de cet entretien, Mika se raconte avec générosité et passion. Il évoque ses années au Conservatoire de Londres, le Royal College of Music, son amour du classique, de la pop et du rock.

« Tout a commencé quand j'ai été viré de l'école à 8 ans à Londres. J'ai commencé à chanter et à jouer du piano. J'ai rencontré ma professeur russe qui donnait des cours de piano mais qui a vu que je n'étais pas doué ; elle m'a fait chanter, puis ma mère. 6 mois plus tard, je me suis retrouvé sur la scène du Royal Opera House de Londres dans les chœurs de La Femme sans ombre de Richard Strauss avec Georg Solti à la direction, dans un décor de David Hockney. Ça a changé ma vie : c'était la liberté. Ça m'a sauvé.../... J'ai découvert Jakub Jozef Orlinski grâce à vous France Musique quand il a chanté avec son short.../... J'adore la voix de Jakub, il a une présence dans son timbre vocal et une certaine urgence dans la voix.../ J'ai toujours aimé la voix de contre-ténor et la manière qu'ils ont de faire évoluer le répertoire et de pratiquer la variation. Une œuvre interprétée par Philippe Jaroussky ou Andreas Scholl n'est jamais la même, ça peut changer d'un soir à l'autre et ça, c'est fantastique.../... Les choses les plus petites peuvent devenir les plus puissantes. » Mika

Dans le cadre du concert diffusé sur France 5, Mika se produit au coeur de l’Opéra Royal de Versailles dans un show unique entouré d’amis musiciens (Gautier Capuçon, Jakub Józef Orliński, Thibaut Garcia...). Plus qu'une simple captation, Mika offre, entre les lignes de ses chansons, un portrait intime et touchant.

Le concert sera diffusé en avant-première le mercredi 3 février à 21h05 sur la nouvelle chaîne Culturebox (canal 19 de la TNT).