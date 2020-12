Les 30 ans du Conservatoire de Paris à la Villette sur France Musique, du jeudi 3 au lundi 7 décembre 2020

France Musique s’associe au 30e anniversaire de l'installation du CNSMDP à la Villette, du 3 au 7 décembre, à travers toute une série d’émissions ainsi que sur francemusique.fr. L’occasion d’explorer la grande diversité de cette maison et d’en (re)-découvrir des facettes insoupçonnées ou méconnues!

Premier établissement public français de transmission des arts musicaux et chorégraphiques, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dispense aussi un enseignement de haut niveau dans les disciplines théoriques (musicologie, choréologie) et techniques (métiers du son).

Depuis sa création en 1795, le Conservatoire cultive une tradition d’excellence, enrichie au cours de son histoire par les apports successifs des différentes personnalités, élèves et professeurs, qui s’y côtoient.

Le 7 décembre 1990, l’installation du Conservatoire sur le site de la Villette s’inscrivait dans une « cité de la musique » comme lieu d’expérimentation pluriculturelle unique. Décidé en 1983 par François Mitterrand, ce projet est confié à Christian de Portzamparc. 200 ans après sa création, le Conservatoire dispose sur 34 000 m2 d’un bâtiment adapté à ses besoins spécifiques. Avec 1300 élèves, 400 professeurs et 3000 instruments, le Conservatoire abrite également la médiathèque Hector Berlioz, 2ème bibliothèque musicale en France, riche de 300 000 documents spécialisés couvrant l’ensemble de l’histoire de la musique et de la danse.

Pour la première fois de son histoire, le CNSMDP est actuellement dirigé par une femme, Emilie Delorme, et doit faire face aux nouveaux défis lancés par notre époque.

France Musique s’associe à cet anniversaire du 3 au 7 décembre à travers toute une série d’émissions ainsi que sur francemusique.fr. L’occasion d’explorer la grande diversité de cette maison et d’en (re)-découvrir des facettes insoupçonnées ou méconnues.