Le Ring de Wagner à l’Opéra Bastille pendant les fêtes sur France Musique.

Diffusion les 26, 28, 30 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 à 20h par Judith Chaine, Clément Rochefort et Arnaud Merlin

France Musique diffusera les quatre volets du Ring de Wagner entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 à 20h en exclusivité.

Ils seront également disponibles en réécoute à la demande pendant un mois sur francemusique.fr

Les captations auront lieu fin novembre à l’Opéra Bastille et début décembre à l’Auditorium de Radio France (Siegfried), les directs ayant été annulés en raison de la crise sanitaire.

Prévue à l’origine en version scénique, la production musicale intégrale de ce Ring de Wagner a été portée, contre vents et marées, par l’Opéra national de Paris et son directeur musical, Philippe Jordan - qui ponctuera ainsi un mandat de plus de 10 années.

La distribution est de haut vol, portée par Iain Paterson (Wotan), Ekaterina Gubanova (Frika), Stuart Skelton (Siegmund), Günther Groissböck (Hunding), Lise Davidsen (Sieglinde), Ricarda Merbeth (Brünnhilde) et Andreas Schager (Siegfried).

Programme :

Samedi 26 décembre 2020, 20h : L’Or du Rhin. Présenté par Judith Chaine.

Lundi 28 décembre 2020, 20h : La Walkyrie. Présenté par Clément Rochefort.

Mercredi 30 décembre 2020, 20h : Siegfried. Présenté par Arnaud Merlin.

Samedi 2 janvier 2021, 20h : Le Crépuscule des dieux. Présenté par Judith Chaine.

Et aussi :

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre de 13h à 13h30 et en podcast : « Le Grand feuilleton du Ring » par Anne-Charlotte Rémond dans Musicopolis.