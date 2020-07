Le Prix France Musique des Muses  devient Le Prix France Musique Claude Samuel

Suite à la disparition de Claude Samuel hier à Paris, France Musique lui rend hommage toute la journée dans ses émissions (Musique Matin, Classique Info, Relax...) et sur francemusique.fr.

Journaliste musical, producteur de radio, défenseur des grands compositeurs contemporains du XXème siècle, Claude Samuel était une figure emblématique de l’histoire de Radio France en tant que producteur et Directeur de la Musique de 1989 à 1996.

Au micro de Jean-Baptiste Urbain ce matin, Marc Voinchet a rendu hommage à l'homme et à son apport à la vie musicale française. Claude Samuel avait notamment créé Le Prix des Muses, et l'avait offert à France Musique il y 4 ans. Ce Prix sera désormais rebaptiséPrix France Musique Claude Samuel.

Décerné chaque année au printemps, Le Prix France Musique des Muses récompense des livres consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles publiés l’année qui précède. Composé de personnalités du monde de la musique, le jury du Prix distingue chaque année 4 auteurs dans le cadre du Salon du Livre. Le Grand Prix a été attribué cette année à Charlotte Ginot-Slacik et Michela Niccolai pour leur livre «Musiques dans l’Italie fasciste (1922-1943) », le Prix de l’Essai à Christopher Small pour « Musiquer », le Prix de la Biographie à Christian Merlin pour « Pierre Boulez » et le Prix Coup de Cœur à Benjamin Lassauzet pour « L’Humour de Claude Debussy », mais la remise du Prix a dû être annulée en raison de la crise sanitaire.

