Le marathon des orchestres à la radio le mercredi 1er juillet 2020

Parce que les 44 stations de France Bleu sont les premiers partenaires des scènes musicales de tous les territoires… Parce que France Musique accompagne la vie musicale tout au long de l’année…

Complémentaires et solidaires, les deux chaînes du service public s’associent pour fêter, chacune à leur manière, la reprise de l’activité des orchestres et des maisons d’opéra qui irriguent l’hexagone. Le 1er juillet, en partenariat avec l’Association Française des Orchestres (AFO) et les Forces Musicales, la musique classique sera à l’honneur et résonnera de 1001 façons sur les antennes et le web (francemusique.fr + francebleu.fr).

Sur France Musique

Coordonnée par Christophe Dilys, la journée contribuera à rétablir le lien avec tous les publics : elle sera consacrée à l'actualité des formations musicales, leur situation au sortir de la crise, les perspectives pour la rentrée. Invités, témoignages, reportages réalisés sur le terrain par les équipes de France Bleu, programmation musicale, diffusion de concerts récents enregistrés par France Musique ou archives... ponctueront l'antenne, de 8h à 23h.

Musique Matin,8h-9h : avec Aline Sam-Giao, Vice-présidente des Forces Musicales et de l'AFO et directrice générale de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon ; Loïc Lachenal, président des Forces Musicales, directeur général de l'Opéra de Rouen.

Été classique, 9h-12h et 14h-16h : programmation musicale, archives de concerts et de disques

Une heure un concert, 16h-17h

Soirée spéciale, 21h15-23h : témoignages & interviews partout en régions, programmation musicale

Et des reportages de France Bleu sur l’adaptation du paysage orchestral français : actions, avenir, réactions.

Sur France Bleu

Aux quatre points cardinaux, les stations locales de France Bleu accompagnent le « Marathon des orchestres à la radio » toute la journée du 1er juillet :

France Bleu Matin, 6h-9h : des interviews d’invités à la tête de grands établissements culturels du territoire, qu’il s’agisse de théâtres, d’opéras, d’orchestres… Avec des reportages réalisés autour de la réouverture récente ou à venir de ces scènes.

Entre 16h et 18h : des entretiens avec les acteurs, les promoteurs, les artistes du monde de la musique classique et de l’opéra.