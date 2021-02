Le journal intime de... Nouvelle collection de podcasts natifs

France Musique inaugure une série de podcasts natifs sur le thème du Journal intime de grands compositeurs et de musiciens. Le 1er, disponible le 4 mars, sera consacré à Mozart.

Le journal intime de Mozart * (7x9’)

Lu par Nicolas Vaude, écrit et produit par Marianne Vourch et réalisé par Sophie Pichon.

Au rythme de la plume de Mozart, nous découvrons sa vie de jeune musicien dans l’intimité de son journal intime : ses premières années de formation auprès de son père et la naissance de ses premières compositions. Mais aussi ses voyages en famille dans toutes les cours princières d’Europe, ses succès, ses émotions, ses colères et ses peines. Sans doute découvrirons-nous au détour d’une page, quelques secrets de ses compositions ?

Épisode 1 - « Je cherche les notes qui s’aiment »

Dans la famille de Mozart, celle qui est toujours très douce avec lui, c’est sa sœur Nannerl. A 3 ans, il pianotait sur les touches quand elle avait fini de jouer. Il disait alors qu’il venait chercher « les notes qui s’aiment ».

Épisode 2 - Mes notes de voyage en famille

Aux dires de son père, Mozart sait jouer et improviser comme aucun autre enfant de son âge et même jouer du clavecin les yeux bandés. Tous les princes des cours d’Europe doivent découvrir son talent !

Épisode 3 - En route vers Paris

Le 18 novembre 1763, les Mozart arrivent à Paris et assistent au Grand Couvert des souverains à la Cour de Versailles. Wolfgang, 7 ans, offre deux sonates pour clavecin à Madame Victoire, la fille du Roi Louis XV.

Épisode 4 - Evviva il maestrino !

Leopold Mozart est le professeur de Wolfgang depuis son plus jeune âge. Son fils lui obéit car il sait que c’est lui son meilleur maître ! Dans son habit bleu marine brodé d’or, Mozart dirige son Opéra Bastien Bastienne. Il a 12 ans et tout le monde l’acclame !

Épisode 5 - Je veux voler de mes propres ailes

Avec son père, Mozart découvre les grandes villes musicales italiennes, les compositeurs et artistes, les ambassadeurs et les grandes familles cultivées. A 17 ans, il a déjà composé des symphonies, de la musique religieuse, des concertos, des sonates...

Mais il faut partir à nouveau. Ce sera Paris, seul avec sa mère...

Épisode 6 - Je vous présente Constance

Mozart est libre et amoureux ! Une nouvelle vie s’ouvre à lui, celle d’un artiste, d’un homme et d’un époux. Il compose à toute allure et veut que le public écoute et admire sa musique ! Dans ses Noces de Figaro, c’est avec tout son cœur qu’il donne aux jeux de l’amour ses plus beaux arias.

Épisode 7- Je suis Papageno

Mozart compose Don Giovanni. Son petit étourneau est mort. C’est désormais le jeune Papageno l’oiseleur toujours gai et messager de l’amour qui guide Mozart vers la lumière. Mozart a maintenant 35 ans et compose son concerto pour clarinette. Soudain, on frappe à sa porte... Heissa, hopsassa....

* Adapté du livre "Le Journal de Mozart" paru aux éditions Belin Jeunesse, 2020.