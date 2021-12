Un podcast natif en 10 épisodes signé Laurent Valière & réalisé par Sophie Pichon.

Le 8 décembre, la nouvelle version de West Side Story par Steven Spielberg fera l’événement au cinéma. Dans le podcast natif La story de West Side Story disponible à partir du 8 décembre, Laurent Valière raconte sous forme d’enquête, à base d’archives et de témoignages exclusifs, la genèse de ce chef d’œuvre qui a failli ne jamais voir le jour : les circonstances de sa création, ses auteurs, les étapes de sa lente maturation et sa création en quelques semaines.

Le 26 septembre 1957 à New York, la première de West Side Story avec Carol Lawrence fait un triomphe. 4 ans plus tard, le film donnera une aura mondiale à ce spectacle et remportera 10 Oscars. En France, West Side Story restera à l’affiche durant 5 ans. Dans ce podcast natif en 10 épisodes, Laurent Valière raconte les rebondissements autour de ce chef-d’œuvre : Leonard Bernstein, bientôt Directeur de l’Orchestre Philharmonique de New York, n’a plus le temps de composer ; la productrice Cherryl Crawford, cofondatrice avec Elia Kazan de l’Actor’s Studio, jette l’éponge ; l’éditeur musical rejette la partition. Il raconte aussi son adaptation compliquée au cinéma en 1961 et les désillusions de Natalie Wood qui découvre que sa voix sera doublée par une chanteuse professionnelle… Ce podcast mêle des témoignages de Stephen Sondheim (parolier), de la comédienne Chita Rivera (créatrice du rôle d’Anita), du producteur Harold Prince, de la soprano Marni Nixon qui double la voix de Natalie Wood et des archives de Jerome Robbins, Leonard Bernstein et d’Arthur Laurents.

LES 10 EPISODES (sortie le 8 décembre)

Ep.1 « Virez-moi ce Jérôme Robbins !» Ep.2 Roméo et Juliette, une guerre de religion Ep.3 De Roméo et Juliette à West Side Story Ep.4. « Je n’aime pas les paroles de I feel pretty » Ep.5 « Ni un opéra, ni une comédie musicale » Ep.6 Un casting impossible Ep.7 « Tu n’es qu’un bon à rien ! » Ep.8 Le souffle coupé des spectateurs Ep.9 « Natalie Wood, vous ne chanterez pas ! » Ep.10 West Side Story, un classique

