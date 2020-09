La Faunothèque : Une série animale et musicale

La Faunothèque, est une série animale et musicale composée de 12 épisodes de 5 minutes. Les 6 premiers épisodes sortiront le 6 octobre 2020 et les 6 épisodes suivants le 13 octobre 2020 sur les sites de France Musique et Lumni.

France Musique s’associe à Lumni pour offrir aux enfants et à leurs parents une série d’initiation musicale dont l’animal est le fil conducteur. La pianiste Célimène Daudet, installée au piano en pleine nature, raconte en musique comment les compositeurs se sont inspirés des animaux pour concevoir leurs mélodies.

Certaines d’entre elles sont directement issues du monde zoologique avec lequel les enfants entretiennent un rapport fait de fascination et d’affection. Cette série, qui mêle images réelles et animées, a pour but de leur transmettre de façon claire et ludique les éléments essentiels d’une œuvre musicale.

Le monde animal n’a cessé d’être une source d’inspiration inépuisable pour les compositeurs : Le vol du Bourdon (Korsakov), Poissons d’or (Debussy), La danse de la chèvre (Honegger), le Carnaval des Animaux (Saint-Saëns), etc.

Les animaux sont aussi présents dans la musique que dans la peinture, la littérature et toute autre forme d’œuvres d’art ! Mais encore faut-il les entendre, les écouter et apprendre la façon dont les compositeurs ont travaillé à en brosser musicalement le portrait…

6 épisodes le 6 octobre et 6 épisodes le 13 octobre sur francemusique.fr et lumni.fr

Extraits diffusés régulièrement dans Allegretto Junior sur France Musique le mercredi entre 11h et 13h par Denisa Kerschova.

Les 12 épisodes :

La poule (Jean-Philippe Rameau-1728)

L’oiseau prophète (Robert Schumann-1849)

Le ballet des poussins dans leurs coques (Modest Moussorski-1874)

Le cygne (Camille Saint-Saëns-1886)

Les tortues (Camille Saint-Saëns-1886)

Le vol du bourdon (Nikolai Rimsky-Korsakov-1900)

Les papillons (Mel Bonis-1903)

Poissons d’or (Claude Debussy-1907)

La danse de la chèvre (Arthur Honegger-1921)

Le petit âne (Jacques Ibert-1922)

Le merle (Henri Dutilleux-1950)

Le canard, une fourmi (Philippe Hersant-2013)

Une série écrite par David Unger & Theo Ould / Réalisée par David Unger / Présentée par Célimène Daudet.

Une coproduction Le Grizzly/Radio France.

Avec la participation de France Télévisions, le soutien du CNC et de la SACEM.