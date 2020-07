La Baroque, la nouvelle radio thématique de France Musique

France Musique enrichit son offre d’une 8è radio thématique pour les amoureux de la musique baroque. Disponible à partir d’aujourd’hui sur francemusique.fr, la Baroque a été concoctée par trois programmateurs passionnés : Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne et Robert Rudolf.

Cette nouvelle radio thématique propose de voyager au gré d’œuvres musicales du Grand Siècle et du Siècle des Lumières, mais aussi de celles du Moyen-Âge et de la Renaissance. Destinée aussi bien aux néophytes, aux amateurs, qu’aux fins connaisseurs, la Baroque propose une programmation riche de concertos, d’oratorios, de sonates, de messes, de cantates et autres chefs-d’œuvre lyriques par les plus grands compositeurs de cette période qui a vu naître l’opéra, l’oratorio ou la cantate de chambre : Bach, Haendel, Vivaldi, Couperin, Rameau, Telemann… et avant eux, Lully, Charpentier, Marais, Schütz, Corelli ou Purcell…

Au programme, les plus belles pages de la musique baroque : Isis de Lully par Christophe Rousset et ses Talens Lyriques, la Toccata et fugue ré mineur de Bach par André Isoir, les pièces pour viole de gambe de Marin Marais par François Joubert-Caillet et l’Achéron, les suites de ballets de Rameau par Frans Brüggen et l’Orchestre du 18e Siècle, le Messie de Haendel par Vaclav Luks et l’Ensemble Collegium 1704, les concertos de Vivaldi par Fabio Biondi ou Amandine Beyer, le King Arthur de Purcell par Lionel Meunier et son ensemble Vox Luminis, le Te Deum de Charpentier par Marc Minkowski et ses Musiciens du Louvre, les Cantates de Bach par les plus grands, Gardiner, Suzuki, Harnoncourt, Leonhardt, Koopman…

La baroque : des répertoires d’une infinie richesse qui embrassent des siècles de musique et recèlent autant de trésors ! Etonnant, moderne, voire complètement barock !