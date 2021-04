L’espace concerts de francemusique.fr fait peau neuve !

L'espace concert de France Musique, c'est une salle de concert virtuelle de 4000 œuvres audio & vidéo disponibles gratuitement en ligne.

En cette nouvelle période de confinement, France Musique renouvelle l’ergonomie de sa salle de concert virtuelle pour le confort de ses auditeurs.

Doté d’un catalogue riche de 4000 œuvres audio (2000) et vidéo (2000) ainsi que des sessions studios des émissions (Générations France Musique le Live, 42ème Rue, Ocora Couleur du monde et A l’improviste), cet espace francemusique.fr/concerts donne un accès gratuit à de nombreux concerts donnés à l’Auditorium de France par ses quatre formations : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France

Nouveautés sur francemusique.fr/concerts :