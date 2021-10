Journée Emmanuelle Haïm sur France Musique le mardi 12 octobre 2021

France Musique dédie la journée du mardi 12 octobre à Emmanuelle Haïm, fondatrice et directrice musicale du Concert d'Astrée pour les 20 ans de l'ensemble !

Depuis le début des années 2000, la cheffe française revisite avec flamboyance le répertoire baroque, de Haendel à Rameau, de Monteverdi à Purcell. Son énergie, sa science passionnée d’une musique qu’elle a tout d’abord pratiquée comme continuiste et chef de chant au sein de nombreux ensembles baroques, ont fait aujourd'hui d’Emmanuelle Haïm une personnalité incontournable du paysage musical français. En dehors de son propre ensemble, elle dirige des orchestres et ensembles aussi variés que the Orchestra of the Age of Enlightenment, l'Akademie für Alte Music Berlin, les Berliner Philharmoniker, le Los Angeles Philharmonic… et transmet les couleurs singulières de son répertoire.

Elle est également une ardente défenderesse du répertoire lyrique, comme en témoigne son importante activité scénique à l’opéra et la riche discographie du Concert d’Astrée – de Natalie Dessay à Sabine Devieilhe, en passant par Sandrine Piau, Philippe Jarrousky ou encore Rolando Villazón.

Programme du mardi 12 octobre

MUSIQUE MATIN l 7h > 9h

par Jean-Baptiste Urbain

Invitée à 8h30

EN PISTES ! l 9h > 11h

par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

ALLEGRETTO l 11h > 12h30

par Denisa Kerschova

Discothèque idéale

RELAX ! l 15h > 17h

par Lionel Esparza

Invitée à 16h

LE CONCERT DE 20H l 20h > 22h30

par Clément Rochefort

Concert Soirée"Bon anniversaire, Le Concert d’Astrée !"

- Il Ritorno d’Ulisse in Patria de Monteverdi (Théâtre des Champs-Elysées, Paris, février 2017)

- King Arthur & The Fairy Queen de Purcell (Théâtre des Champs-Elysées, Paris, octobre 2015)

- Hippolyte et Aricie, suite, de Rameau (Théâtre des Champs-Elysées, Paris, décembre 2016)

- Concert Haendel, avec Sandrine Piau, soprano (Théâtre des Champs-Elysées, mars 2010)

Le Concert d’Astrée/ Emmanuelle Haïm, direction

Et aussi…

→ Samedi 6 novembre l 20h

Idoménée, de Campra enregistré le samedi 2 octobre à l’Opéra de Lille. Diffusion dans Samedi à l’Opéra par Judith Chaine.

→ Mardi 30 novembre l 20h

Gala des 20 ans du Concert d’Astrée enregistré le 12 novembre au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Diffusion dans Le Concert de 20h par Clément Rochefort.

France Musique est partenaire du DVD Les Boréades de Rameau par Emmanuelle Haïm, label Erato.