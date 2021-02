Joshua Redman, son premier concert en France

Samedi 13 et dimanche 14 février 2021, 18h-19h dans Les légendes du jazz par Jérôme Badini.

Nous sommes le 29 janvier 1993, au club La Villa, à Saint-Germain-des-Prés. Le saxophoniste Joshua Redman donne son premier concert en France en tant que leader. C’est en direct sur France Musique... mais tout n'est pas diffusé pour des raisons d’horaires.

Jérôme Badini nous propose l’intégralité de cet enregistrement dans Les légendes du jazz. L’occasion de redécouvrir celui qui est aujourd’hui une légende vivante mais dont, à l’époque, on commençait seulement à prononcer le nom. Ou plutôt le prénom car il est le fils de Dewey Redman ! Joshua n’a pas grandi avec son père et, à ses débuts, on entend plus l’influence des grands maîtres du saxophone ténor post-bop, Dexter Gordon, John Coltrane ou Sonny Rollins.

Une excellente section rythmique a été constituée pour la circonstance. Elle réunit Laurent de Wilde au piano, Thomas Bramerie à la contrebasse et Aldo Romano à la batterie. Rythmique de circonstance mais de tout premier choix, notamment sur Wish, cette sublime ballade composée par Joshua Redman, Night Dreamer signé Wayne Shorter et dans une magistrale version de Body and Soul sur laquelle Laurent de Wilde nous offre un prodigieux solo de piano.