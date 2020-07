Jazz in Marciac sur France Musique, du 27 juillet au 1er août de 20h à minuit par Alex Dutilh

Comme la quasi-totalité de ses confrères des deux côtés de l’Atlantique, Marciac a dû reporter sa 43ème édition à l’été 2021. Pas une raison pour baisser les bras, et surtout une motivation supplémentaire pour manifester l’attachement de France Musique à cet événement singulier.

Jazz in Marciac sur France Musique

Depuis 1978, ce petit village du Gers se transforme en capitale mondiale du jazz. Comme la quasi-totalité de ses confrères des deux côtés de l’Atlantique, Marciac a dû reporter sa 43ème édition à l’été 2021.

France Musique a pris l’habitude d’y poser ses micros pour une série de soirées chaque année, de 20h jusqu’à la fin du dernier rappel. C’est pourquoi nous choisissons cette année de garder cette philosophie de la générosité qui est la marque de Jazz in Marciac. Celle d’une «orgie de musique, de swing et de groove». Ce sera 20h-minuit, en puisant une sorte de « best of » des 42 éditions précédentes dans les archives de l’Ina et de Radio France.

Comme la programmation du « vrai » festival, chaque soirée est découpée selon un tempo… ternaire :

20h-21h : un apéro-concert avec la mémoire du saxophoniste Guy Lafitte (disparu en 1998), co-fondateur du festival, suivi vers 20h15 d’une « mi-temps de grâce » (le chapiteau est installé sur le terrain de rugby…) en compagnie de Kenny Clarke (1981), Roy Hargrove (1992), Barney Wilen (1995), Michel Portal en duo avec Jacky Terrasson (2007) et Richard Galliano en duo avec Eddy Louiss (2001)

avec la mémoire du saxophoniste Guy Lafitte (disparu en 1998), co-fondateur du festival, suivi vers 20h15 d’une « mi-temps de grâce » (le chapiteau est installé sur le terrain de rugby…) en compagnie de Kenny Clarke (1981), Roy Hargrove (1992), Barney Wilen (1995), Michel Portal en duo avec Jacky Terrasson (2007) et Richard Galliano en duo avec Eddy Louiss (2001) 21h-22h30 : un premier concert « historique » dans son intégralité : Michel Petrucciani solo (1996), Wynton Marsalis septet (1991), Dee Dee Bridgewater (1988), un all-star Tribute to Charlie Parker avec Hank Jones, Phil Woods et Tom Harrell (1990), la première rencontre d’Ahmad Jamal et de Yusef Lateef (2011) et The Bad Plus avec Joshua Redman (2012).

: Michel Petrucciani solo (1996), Wynton Marsalis septet (1991), Dee Dee Bridgewater (1988), un all-star Tribute to Charlie Parker avec Hank Jones, Phil Woods et Tom Harrell (1990), la première rencontre d’Ahmad Jamal et de Yusef Lateef (2011) et The Bad Plus avec Joshua Redman (2012). 22h30-minuit : un second concert « magistral » dans son intégralité : Herbie Hancock (1994), Dizzy Gillespie (1985), Dianne Reeves (1998), Betty Carter (1994), Stan Getz (1990) et Sonny Rollins (1989).

Lundi 27 juillet

20h Guy Lafitte (1981)

20h20 Kenny Clarke (1981)

21h Michel Petrucciani solo (1996)

22h30 Herbie Hancock (1994)

Mardi 28 juillet

20h Guy Lafitte (1984)

20h20 Roy Hargrove (1992)

21h Wynton Marsalis (1991)

22h30 Dizzy Gillespie (1985)

Mercredi 29 juillet

20h Guy Lafitte (1986)

20h20 Barney Wilen (1995)

21h Dee Dee Bridgewater (1988)

22h30 Diane Reeves (1998)

Jeudi 30 juillet

20h Guy Lafitte (1990)

20h20 Michel Portal, Jacky Terrasson (2007)

21h Phil Woods (1990)

22h30 Betty Carter (1994)

Vendredi 31 juillet

20h Guy Lafitte (1982)

20h20 Richard Galliano, Eddy Louiss (2001)

21h Ahmad Jamal & Yusef Lateef (2011)

22h30 Stan Getz (1990)

Samedi 1er août

20h45 Guy Lafitte (1985)

21h The Bad Plus & Joshua Redman (2012)

22h30 Sonny Rollins (1989)