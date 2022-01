Hommage à Jean-Jacques Beineix dans Musique Matin

Jeudi 20 janvier, 8h30-9h par Jean-Baptiste Urbain.

Jeudi 20 janvier, jour des obsèques de Jean-Jacques Beineix qui s’est éteint jeudi dernier, Jean-Baptiste Urbain rendra hommage au cinéaste dans Musique Matin, de 8h30 à 9h sur France Musique.

Gabriel Yared, qui a écrit les musiques de 37°2 le matin et de La Lune dans le Caniveau évoquera ses souvenirs avec Jean-Jacques Beineix. Seront également diffusés des extraits d’une interview que Jean-Jacques Beineix avait accordée à Jean-Baptiste Urbain en 2015 sur France Musique, dans laquelle il expliquait le choix de l’air de Diva, celui de Wilhelmenia Fernandez, son travail avec Gabriel Yared et Vladimir Cosma, son rapport à la musique et sa pratique assidue du piano malgré sa découverte tardive.

Extraits de l’interview disponibles sur demande