Hommage à Astor Piazzolla sur France Musique pour le centenaire de sa naissance

Les jeudi 11, samedi 13 et dimanche 14 mars 2021, France Musique rend hommage à Astor Piazzolla pour le centenaire de sa naissance.

Le compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla aurait eu 100 ans ce 11 mars.

France Musique lui rend hommage en lui dédiant une partie de ses programmes le jour de son anniversaire ainsi que le week-end des 13 et 14 mars.

Au programme : invités, émissions spéciales, archives, concerts...

« France Musique célèbre le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla (1921 / 1992), « le dernier des grands compositeurs de tango » comme dit de lui Gustavo Beytelmann. Sa qualité de compositeur formé auprès d’Alberto Ginastera en Argentine et de Nadia Boulanger à Paris, lui a permis de montrer au monde la haute valeur artistique de cette musique dont il a redéfini les contours esthétiques et repoussé les limites. Depuis la mort du compositeur, jamais sa musique, au caractère si singulier, n’a été autant jouée, revisitée voire revendiquée par les musiciens de tous horizons. » Laurent Valero

Jeudi 11 mars

• 7h > 9h Musique Matin par Jean-Baptiste Urbain

Invités : Pascal Contet, accordéoniste, Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre argentin.

• 9h > 11h En Pistes! par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier : Chin chinpar Lucienne Renaudin Vary etLibertangopar le duo Intermezzo.

• 17h > 18h Le van Beethoven par Aurélie Moreau

• 18h > 19h Open Jazz par Alex Dutilh

• 20h > 22h30 Le Concert de 20h par Benjamin François

En direct de l'Auditorium de Radio France. Nadia Boulanger : Fantaisie variée pour piano et orchestre. Astor Piazzolla : Aconcagua, Concerto pour bandonéon et orchestre, Improvisations sur Libertango, Quatre chansons, Sinfonia Buenos Aires Mariana Flores, soprano Eric Le Sage, piano Lysandre Donoso, Richard Galliano, William Sabatier, bandonéon Orchestre Philharmonique de Radio France Leonardo García Alarcón, direction

• 23h > 00h Les Trésors de France Musique par Françoise Monteil

Astor Piazzolla et son opéra-tangoMaria de Buenos Aires, production Eve Griliquez (1988).

Samedi 13 mars

• 12h30 > 13h Guitare, Guitares par Sébastien Llinares

•13h > 14h Ciné Tempo par Thierry Jousse. Piazzolla Cinéma.

Dimanche 14 mars

• 14h > 16h Vous avez dit classique ? Chiche ! par Marina Chiche. Latino.

• 19h > 20h Repassez-moi l’standard par Laurent Valero. « Balada para un loco » (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer, 1969).

YouTube France Musique & francemusique.fr

Portrait de Piazzolla, artiviste par Clémence Guinard

Le bandonéon, Louise Jallu par Mattéo Iachkine

Vidéos publiées le 11 mars sur le site de France Musique et sur Youtube France Musique.

En podcast

Repassez-moi l’standard par Laurent Valero : Libertango

Musicopolis par Anne-Charlotte Rémond : Astor Piazzolla. Trouver sa voix.