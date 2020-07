Médiamétrie 126000 / mai - juin : Haute fidélité à France Musique !

France Musique cumule près d'1 million d'auditeurs quotidiens sur la vague mai-juin ainsi qu'un record historique sur la saison !

Haute fidélité à France Musique !

Sur la vague :

· Près d’1 million d’auditeurs quotidiens

· 1.8 % A.C & 1.7 % PDA

Sur la saison : record historique

· Près d’1 million d’auditeurs quotidiens

En mai-juin 2020, avec une audience cumulée de 1.8 %, France Musique rassemble 969 000 auditeurs quotidiens, et est écoutée près de 2h par jour (117 mns).

La station termine ainsi une saison record qui a fédéré 976 000 auditeurs quotidiens, soit 1.8 % d’audience cumulée et 1.6 % de part d’audience.

Sur le numérique, les performances attestent également de l’adhésion d’un large public à une offre éditoriale riche et diversifiée :

· 4, 3 millions de vidéos vues par mois en mai-juin (+86 % en un an)

· 2, 1 millions d’écoutes du direct et des radios thématiques par mois en mai-juin (+ 11 % en un an)

· 2 millions de visites par mois en mai-juin (+ 48 % en un an)

Dans un contexte inédit où les habitudes des Français ont été bouleversées, ces chiffres confortent un projet éditorial solide, avec pour ambition de partager la musique avec le plus large public.

À travers ses programmes, son site francemusique.fr, ses 8 radios thématiques, et sa salle de concert virtuelle, France Musique accompagne ses auditeurs sur tous les supports, et entend réaffirmer plus que jamais, la force, la vitalité et la nécessité de la musique.