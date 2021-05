Grande soirée pour la création à la Scala Paris, le lundi 7 juin de 20h à 22h30 sur France Musique

Rendez-vous le lundi 7 juin à 20h sur France Musique pour assister à la grande soirée pour la création, présentée par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier. En partenariat avec La Scala Paris et Le Centre national de la musique.

Engagée tout au long de l’année en faveur de la création, France Musique met la musique d’aujourd’hui à l’honneur le lundi 7 juin au cours d’une grande soirée de musique vivante enregistrée en public à La Scala Paris et présentée par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier.

Sans frontières ni chapelles, la création contemporaine est représentée dans toute sa diversité.

PROGRAMME

L’Instant donné joue Bastien David : 6 chansons laissées sans voixpour 9 instrumentistes

Les Percussions de Strasbourg jouent Michaël Levinas : Les Invariants par Minh-Tâm Nguyen, marimba / Alexandre Esperet et Thibaut Weber, vibraphones

Quatuor Tana joue Caroline Shaw : Entr’arcte

Ensemble Intercontemporain joue Claire-Mélanie Sinnhuber : L’impatiente de Balfour

Sandro Compagnon joue Bruno Mantovani : Früh

Karol Beffa et Jeanne Girard jouent Karol Beffa

Célia Oneto-Bensaid joue Camille Pépin

Liken : Improvisation

Duo Xamp joue Pascale Criton / Wander Steps Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty

Maroussia Gentet joue Gérard Pesson : Speech of Clouds et Madeleine Isaksson : Ecrits sur l’eau

Ensemble Liken joue Timothée Quots : composition et improvisation - Divine