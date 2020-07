Frédéric Lodéon quitte le micro… 51 ans au service de la musique classique

Après 51 ans au service de la musique classique, Frédéric Lodéon a décidé de quitter le micro.

Vendredi 26 juin,

Frédéric Lodéon a décidé de mettre un terme à sa carrière radiophonique.

Il ne présentera plus Carrefour de Lodéon, la plus populaire des émissions de musique classique qui était diffusée chaque dimanche de 14h à 16h depuis le 1er septembre 2019, après l’avoir animée quotidiennement pendant 28 ans sur France Inter, puis sur France Musique.

Dimanche 28 juin sera la dernière de Carrefour de Lodéon mais Frédéric Lodéon sera l’invité spécial de Clément Rochefort le lundi 29 juin à 8h dans Musique Matin.

Né en 1952, Frédéric Lodéon a démarré sa carrière à 17 ans et réussi à conjuguer son amour pour la musique avec sa passion de la transmission. Après une brillante carrière de violoncelliste et de chef d’orchestre (il est le seul Français à avoir remporté le Grand Prix Rostropovitch en 1977), ponctuée de rencontres et d’amitiés célèbres, comme celle avec Rostropovitch, Frédéric Lodéon est chargé par Jacques Chancel, au début des années 1990, d’animer une série d’émissions mensuelles, Musique, Maestro ! sur France 3, où il a également présenté Les Victoires de la Musique Classique pendant 17 ans.

Il rejoint Radio France en 1992 pour animer le rendez-vous musical classique devenu le plus célèbre de l’audiovisuel : Carrefour de Lodéon qui a fêté ses 25 ans en décembre 2017. Deux heures de découvertes, servies avec verve et une humeur savoureuse. En une trentaine d’années, ce conteur hors-pair aura réussi à décloisonner la musique classique pour la partager avec le plus grand nombre.

