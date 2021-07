France Musique, un été au féminin !

Les voix féminines de France Musique proposent une mise en lumière des femmes qui ont fait l’histoire de la musique. Femmes génies, mystérieuses, inconnues, oubliées… Des portraits inspirants et fascinants de femmes passionnées par des productrices non moins passionnées.

Saskia de Ville et Judith Chaine entraînent les auditeurs au cœur des festivals d’été dans L’Agenda de l’été et Le Concert du soir. Priscille Lafitte et Corinne Schneider nous invitent au voyage dans Grand Large en semaine de 17h à 18h. Aurélie Moreau propose une plongée dans la musique de grandes pianistes venant des quatre coins du monde dans Piano au féminin. Dans la série Femmes pionnières,Elsa Fottorino nous fait découvrir les pépites oubliées de 8 femmes qui ont forcé le destin. Charlotte Landru-Chandès part à la découverte de Pauline Viardot, une musicienne étonnement oubliée et pourtant incontournable dans Le fabuleux destin de Pauline Viardot. Dans Musiciennes de légende,Marina Chiche s’intéresse aux musiciennes auxquelles l’Histoire n’a pas toujours rendu justice. Alex Dutilh met les Jazz Ladies à l’honneur en juillet le samedi à 19h. Marjolaine Portier-Kaltenbach défie les clichés dans sa série sur le jazz Mieux vaut tard que jamais. Elle est aussi aux commandes de Jazz Eté une partie du mois de juillet. L’autre voix du jazz de l’été, c’est Nathalie Piolé qui présente Jazz Eté du 5 au 12 août.



- L’agenda de l’été par Saskia de Ville - du lundi au vendredi de 12h à 13h en juillet

- Grand Large par Priscille Lafitte et Corinne Schneider – du lundi au vendredi de 17h à 18h

- Jazz Eté par Nathalie Piolé – du lundi au vendredi de 23h à minuit

- Le Concert de 20h par Judith Chaine - du lundi 5 au samedi 11 juillet de 20h à 23h

- Piano au féminin par Aurélie Moreau – le samedi de 8h à 10h

- Femmes pionnières par Elsa Fottorino – le samedi de 13h à 14h et le dimanche de 7h à 8h

- Jazz Ladies au sommet par Alex Dutilh – le samedi de 19h à 20h en juillet

- Mieux vaut tard que jamais ! par Marjolaine Portier-Kaltenbach – le samedi de 19h à 20h en août

- Le fabuleux destin de Pauline Viardot par Charlotte Landru-Chandès – le dimanche de 13h à 14h

- Musiciennes de légende par Marina Chiche – le dimanche de 16h

A paraître en livre le 21 octobre 2021 (Coédition First/France Musique) : Musiciennes de légende. 30 portraits d’interprètes exceptionnelles par Marina Chiche.