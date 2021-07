France Musique signe sa meilleure saison avec plus d’1 million d’auditeurs quotidiens !

France Musique élargit son audience et passe pour la première fois le million d’auditeurs sur une saison, accompagné d’une part d’audience record avec 1,7%. Elle renforce ainsi son positionnement de chaîne musicale de référence.

Médiamétrie 126 000 / avril – juin 2021

Grâce aux derniers résultats de la vague Avril-Juin publiée aujourd’hui par Médiamétrie, France Musique élargit son audience et passe pour la première fois le million d’auditeurs sur une saison, accompagné d’une part d’audience record avec 1,7%.

Elle renforce ainsi son positionnement de chaîne musicale de référence.

1,8% d’AC (= en un an)

(= en un an) 1 009 000 auditeurs (+33 000 en un an)

(+33 000 en un an) 1,7% de PDA (+0.1pt en un an)

A noter les records d’audience sur la saison pour Allegretto, Musicopolis et Le van Beethoven.

Avec 9 webradios, une salle de concert virtuelle gratuite de 4000 œuvres (audio et vidéo), des séries et formats vidéos innovants, la station creuse également son sillon sur le digital et réalise des performances en augmentation permanente grâce à une offre en perpétuelle renouvellement :

4,2 millions de vidéos vues par mois (+10%)

2,7 millions d’écoutes live par mois (+23%)

