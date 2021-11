France Musique signe sa 2ème meilleure rentrée !

France Musique réalise la deuxième meilleure rentrée de son histoire et continue de fidéliser près d’un million d’auditeurs chaque jour pendant plus de 100 minutes.

Médiamétrie septembre-octobre 2021

1,7% d’AC

944 000 auditeurs

1,5% de PDA

101 minutes de durée d’écoute par auditeur

La matinale de Jean-Baptiste Urbain Musique Matin (7h-9h), En Pistes ! (9h-11h / Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier), Allegretto (11h-12h30 / Denisa Kerschova), la nouvelle émission de Saskia de Ville La 4 saisons n’est pas qu’une pizza !(12h30-13h) et Relax ! (15h-17h / Lionel Esparza) réalisent de belles audiences. Chaque soir à 20h, 132 000 auditeurs sont à l’écoute de France Musique qui offre des concerts, des opéras et des œuvres de création enregistrés partout en France, ainsi que les concerts des 4 formations musicales de Radio France (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique, Chœur et Maîtrise de Radio France).

Sur le numérique, la chaîne progresse toujours davantage grâce à sa salle de concerts virtuelle (4000 œuvres), ses 9 webradios, ses formats vidéos et son offre croissante de podcasts natifs :

Vidéos : 3,2 millions de vidéos vues par mois (1) Audio live : 2,4 millions d’écoutes en direct par mois, +8% en un an, dont +17% d’écoutes pour les 9 webradios. (2) Podcasts : Les Zinstrus, 1514, Le Journal intime de Mozart, Maria Callas, La Story de West Side Story…

Radio de la musique classique, du jazz et de la création musicale, France Musique propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site francemusique.fr, ses 9 webradios et sa salle de concerts virtuelle (4000 œuvres en accès gratuit).

