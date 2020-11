France Musique : rentrée record 2,0% d’A.C. et + d’1 million d’auditeurs quotidiens

Médiamétrie 126 000 / septembre – octobre 2020 : Avec 2,0 % d’A.C., France Musique réalise une rentrée record. En un an, elle gagne près de 200 000 auditeurs, représentant un bond de +22% (1 064 000 auditeurs quotidiens).

Une rentrée record pour France Musique

La matinale de Jean-Baptiste Urbain Musique Matin, les émissions En Pistes ! (9h-11h / Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier), Relax ! (15h-17h / Lionel Esparza) et Le van Beethoven (17h-18h / Aurélie Moreau) fédèrent de nouveaux auditeurs, tout comme le jazz, qui réalise d’excellents résultats entre 18h et 20h avec Open Jazz (Alex Dutilh) et Banzzaï (Nathalie Piolé).

Sur le numérique, l’offre de France Musique continue de séduire un large public grâce à un catalogue unique de contenus (séries vidéos, webradios, tutos, projets participatifs, formation...) :

Vidéos : 4 millions de vidéos vues par mois ( +92% vs 2019) en moyenne Sept-Oct 2020.

: 4 millions de vidéos vues par mois ( vs 2019) en moyenne Sept-Oct 2020. Audio live : 2,4 millions d’écoutes en direct en octobre ( + 10% en un an).

: 2,4 millions d’écoutes en direct en octobre ( en un an). 9 webradios : en forte progression avec +46% en un an (vs oct19).

Ces résultats valident la pertinence d’une ligne éditoriale forte et exigeante mise en place par Marc Voinchet et ses équipes depuis 5 ans.

« En ces temps troublés, plus que jamais, ce monde a besoin de musique et de ceux qui la jouent, dans le partage et la fraternité ».

Marc Voinchet, Directeur de France Musique.

Radio de la musique classique, du jazz et de la création musicale, France Musique propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site francemusique.fr, ses 9 webradios et sa salle de concert virtuelle avec 4000 œuvres en accès gratuit.