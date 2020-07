France Musique fait son Festival du 29 juin au 21 août 2020

Cet été, crise sanitaire oblige, France Musique crée son propre festival : 3 rendez-vous par jour dédiés aux musiciens et aux festivals, du lundi au vendredi, à 12h, 16h et 20h. Au total, 5 heures quotidiennes pour célébrer la musique et réaffirmer sa vitalité et sa nécessité.

