France Musique en pleine forme en Ile-de-France ! - Médiamétrie Ile-de-France / septembre - décembre 2020

En Ile-de-France, France Musique réalise l’une de ses meilleures vagues tous indicateurs confondus, avec :

•2 % d’AC > 0,5 pt en un an

• 2, 2 % de PDA > + 0,4 pt en un an

• + de 200 000 auditeurs par jour > + 47 000 en un an

• 120 minutes d’écoute quotidienne

A Paris Intra-muros, France Musique se situe dans le top 10 des radios les plus écoutées, atteignant 3.5 % AC, soit + 0.6 % en un an.

Sur le digital, France Musique poursuit sa forte croissance :

• 5 millions de vues par mois (+ 92 % en un an)

• 2,9 millions d’écoutes en direct ou sur ses 9 webradios (+ 33% en un an)

• 2 millions de visites tous supports (+17%)

• 1.7 million d’écoutes à la demande (+17%);

Acteur incontournable de la vie musicale, France Musique est LA plus grande salle de musique classique en France, avec + de 4000 œuvres (audio & vidéo) en accès gratuit sur francemusique.fr

Malgré la crise sanitaire, elle poursuit les captations à Paris et en région pour offrir à ses auditeurs un concert à 20h, à commencer par ceux des formations musicales de Radio France, diffusés en direct de l’Auditorium de Radio France.

*Sources : Audiences Radio : Médiamétrie 126 000 Radio Ile-De-France, Septembre-Décembre 2020, Lundi-Vendredi, 05h/24h/ sources internes et plateformes partenaires, novembre 2020 / ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde, novembre 2020 / ACPM Classements des sites et des applications, novembre 2020 / Médiamétrie eStat podcast / AT Internet, novembre 2020