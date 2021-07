France Musique en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier du jeudi 15 au jeudi 22 juillet 2021

Un an après un été marqué par la crise sanitaire, France Musique retrouve avec bonheur le Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Pas moins de 32 concerts seront captés entre les 15 et 30 juillet prochains dont 14 diffusés en direct : 8 depuis l’Opéra Berlioz dans le cadre du Concert de 20hentre 20h et 22h30 et 6 en direct du Domaine d’O à partir de 22h dans le cadre des soirées jazz de France Musique.

➤ AGENDA DE L’ETE | 12H-13H DU 19 AU 22 JUILLET - EN PUBLIC ET EN DIRECT par Saskia de Ville

Maison des Relations Internationales

➤ MUSIQUE MATIN | 7H30-9H

LES 15 ET 16 JUILLET EN PUBLIC ET EN DIRECT par Clément Rochefort

France Bleu Hérault

➤ CONCERTS EN DIRECT | 20H

Avec Arnaud Merlin et François-Xavier Szymczak

Opéra Berlioz, Le Corum

JEUDI 15 JUILLET Haendel

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, dir.

VENDREDI 16 JUILLET

Fauré - Elgar - Richard Strauss

Renaud Capuçon, violon ;

Michel Dalberto, piano

SAMEDI 17 JUILLET

Verdi - Rachmaninov - Tchaïkovski

Nicholas Angelich, piano ; Orchestre National Montpellier Occitanie : Michael Schønwandt, direction

➤ CONCERTS EN DIRECT | 20H

DIMANCHE 18 JUILLET

Romero – Ponce –Villa-Lobos

Adriana Gonzalez, soprano ; Thibaut Garcia, guitare ; Orchestre Philharmonique de Radio France : Santtu-Matias Rouvali, direction.

LUNDI 19 JUILLET

Saint-Saëns

Sol Gabetta, violoncelle ; Les Siècles : François-Xavier Roth, direction.

MARDI 20 JUILLET

Connesson - Franck - Saint-Saëns

Bertrand Chamayou, piano ; Orchestre National de France : Cristian Macelaru, direction.

MERCREDI 21 JUILLET

Astor Piazzolla : Quintette - Thomas Enhco

Félicien Brut, accordéon ; Thibaut Garcia, guitare ; Thomas Enhco, piano ; Jordan Victoria, violon ; Edouard Macarez, contrebasse.

➤ CONCERTS EN DIRECT | 20H

JEUDI 22 JUILLET

Kendall - Ravel - Berio - Farrenc

Sarah Aristidou, soprano ;

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée : Duncan Ward, direction.

➤ CONCERTS EN DIRECT | 22H

Avec Alex Dutilh

Domaine d’O

JEUDI 15 JUILLET

Naïssam Jalal

Rythms of Resistance

VENDREDI 16 JUILLET

Daniel Zimmermann «Dichotomie’s»

LUNDI 19 JUILLET

Romain Pilon Copper

MARDI 20 JUILLET

Yonathan Avishai Trio

MERCREDI 21 JUILLET

Sonny Troupé Reflets denses

JEUDI 22 JUILLET

Phonem Geometriks