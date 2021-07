France Musique en direct du Festival d’Aix-en-Provence

France Musique sera en direct d'Aix-en-Provence du 5 au 11 juillet 2021.

Un an après un été marqué par la crise sanitaire, France Musique retrouve avec bonheur le Festival d’Aix-en-Provence et y installe ses micros du 5 au 11 juillet. Emissions, reportages et grandes soirées d’opéras et de concerts : près de 20 heures de programmes à suivre sur France Musique et francemusique.fr.

➤ EMISSIONS EN DIRECT

MUSIQUE MATIN, en direct de France Bleu Provence

5 & 6 JUILLET | 7H30 - 9H, par Clément Rochefort

L’AGENDA DE L’ETE

8 & 9 JUILLET | 12H - 13H, par Saskia de Ville

➤ OPÉRAS ET CONCERT EN DIRECT

Présentation : Judith Chaine

5 JUILLET | 21H30 Les Noces de Figaro - Mozart

6 JUILLET | 21H30 Falstaff - Verdi

7 JUILLET | 20H Combattimento, la théorie du cygne noir - Monteverdi

8 JUILLET | 18H Tristan & Isolde - Wagner

9 JUILLET | 20H La natura del mondo, création de Pascal Dusapin par Barbara Hannigan

11 JUILLET | 20H Innocence – Kaija Saariaho