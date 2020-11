France Musique : acteur incontournable de la vie musicale

Malgré la crise sanitaire, France Musique poursuit les captations à Paris et en région pour offrir à ses auditeurs un concert tous les soirs à 20h.

«En ces temps troublés, France Musique met tout en œuvre pour poursuivre son activité de captations et de diffusion de concerts et d’émissions « live » (sans public). Plus que jamais, nous souhaitons mettre un peu de baume sur ces moments compliqués. Plus que jamais, ce monde a besoin de musique et de ceux qui la jouent, dans le partage et la fraternité».

- Marc Voinchet, Directeur de France Musique.

Chaque soir, un concert à 20h sur France Musique :

Classique, baroque, jazz, création, concerts symphoniques, musique de chambre, opéras, récitals. France Musique : LA plus grande salle de musique classique en France avec plus de 4000 oeuvres (audio-vidéo) en accès gratuit sur francemusique.fr.

SAVETHEDATE (liste non exhaustive) :

En direct de l’Auditorium de Radio France :

Les concerts de l’Orchestre National de France, de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, du Chœur et de la Maîtrise de Radio France :

- 25 novembre : Les tableaux d’une exposition, Xavier Phillips. Direction : Aziz Shokhakimov. (OP).

- 3 décembre : Tchaikovski, Queyras. Direction : Cristian Macelaru. (ONF).

- 4 décembre : Martha Argerich. Direction : Myung-Whun Chung (OP - Philharmonie de Paris)

Concerts hors les murs :

- 19 novembre : Concert de l’Orchestre de Chambre de Paris en hommage aux victimes des attentats du Bataclan (Enregistré le 13 novembre à la Philharmonie de Paris).

- 28 novembre à 19h dans Jazz Club : Collignon, Portal, Sclavis.

- 30 novembre, 2 & 9 décembre : Cycle « Nouveaux Horizons » initié par Renaud Capuçon au Grand-Théâtre de Provence à Aix, 25 jeunes compositeurs et interprètes (en partenariat avec ARTE Concert).

- 16 & 23 décembre : Cycle « Aux Armes, contemporains » / création (Scala de Paris).

- 28 décembre : Orchestre de Paris. Direction : Paavo Järvi (Philharmonie de Paris).

- 29 décembre : Le Poème Harmonique. Direction : Vincent Dumestre, avec Adèle Charvet (Salle Gaveau).

- 5 janvier : Le Concert de la Loge. Direction : Julien Chauvin, avec Sandrine Piau (Auditorium du Louvre).

- 20 janvier : Penthesilea de Pascal Dusapin avec l’Orchestre de Paris. Direction : Ariane Matiakh. (Philharmonie de Paris).

Prochainement

- Orchestre National Bordeaux Aquitaine avec Karine Deshayes à l’Auditorium de Bordeaux (enregistrement le 19 novembre).

- Le Ring à l’Opéra Bastille.

Direction : Philippe Jordan. Diffusion en fin d’année en exclusivité sur France Musique (enregistrement fin novembre).

- Orchestre National de Lille. Direction : Alexandre Bloch (enregistrement du concert le 14 janvier).

Les concerts captés à l’étranger (UER) :

- 28 novembre : Opéra de Vienne, L’Enlèvement au sérail, de Mozart.

- 7 décembre : Scala de Milan, concert d’ouverture de saison. Direction : Riccardo Chailly.

A la réécoute sur francemusique.fr :

Hippolyte et Aricie à l’Opéra Comique. Direction : Raphaël Pichon (capté le 14 novembre).

L’intégrale des concertos pour clavier de Bach.

Concerts du Festival d’Ambronay.

Emissions live :

42ème Rue fait son show par Laurent Valière : lundi 14 décembre en direct du Studio 104.

Troisième édition de cet événement qui accueille la crème de la comédie musicale avec Laurent Valière comme maître de cérémonie. Standards, claquettes, paillettes et découvertes avec notamment la création de On va se quitter pour aujourd’hui, une commande France Musique/SACD passée à Agnès Jaoui et Alexis Pivot.

Avec la participation de Zabou, Alexis Michalik, Xavier Durringer... et l’orchestre de Thierry Boulanger.

Générations France Musique, le Live par Clément Rochefort : LE tremplin des jeunes musiciens.

Chaque samedi de 16h à 18h en direct de l’Alliance Française, Clément Rochefort offre un tremplin à la jeune génération de musiciens. A ce jour, plus de 500 artistes parmi lesquels le Quatuor Ellipsos, Gabriel Pidoux, Cyrille Dubois, Edgar Moreau, Jean Rondeau, Elsa Dreisig, Nathalia Milstein ont participé à cette émission qui est disponible à la réécoute et en podcast sur francemusique.fr.

Au programme des prochaines émissions : Jérôme Pernoo, Quatuor Zaïde, Julien Beautemps, Natacha Colmez, Quatuor Zahir etc.