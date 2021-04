France Musique, acteur de la vie musicale avec 940.000 auditeurs chaque jour

Dans un contexte de forte baisse du média radio, France Musique fidélise ses auditeurs avec près de 940.000 auditeurs à l’écoute chaque jour pendant près de 2 heures (+9mns en un an) et réalise sa meilleure part d’audience sur la vague avec 1,6% de PDA (0,1pt en un an).

Médiamétrie 126 000 / janvier – mars 2021

Le week-end, France Musique rassemble 930.000 auditeurs, gagnant près de 100.000 auditeurs en un an. Elle enregistre une part d’audience de 2.2% AC (+0,3 pt en un an) et est écoutée également près de 2h par jour.

Sur le numérique, France Musique continue de réaliser de belles performances :

- 3 millions d’écoutes en direct en janvier 2021 (+ 38% en un an) ;

- 4,4 millions de vidéos vues en janvier/mars (+ 24% en un an) ;

- 2,1 millions de visites tous supports par mois (+10%) ;

- 1,5 millions d’écoutes à la demande par mois.

Radio de la musique classique, du jazz et de la création musicale, France Musique propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site francemusique.fr, ses 9 webradios et sa salle de concert virtuelle avec 4000 œuvres en accès gratuit.

Ce monde a besoin de musique !