EXCLUSIVITÉ : Lalo Schifrin, invité exceptionnel de Musique Matin le vendredi 9 avril à 8h30

Le vendredi 9 avril à 8h30, Jean-Baptiste Urbain va s'entretenir avec Lalo Schifrin, célèbre compositeur, pianiste, chef d’orchestre et arrangeur argentin, dans son émission Musique matin sur France Musique.

Depuis Los Angeles, Jean-Baptiste Urbain s'entretient avec le célèbre compositeur, pianiste, chef d’orchestre et arrangeur argentin Lalo Schifrin.

À 88 ans, c'est la première fois qu'il compose pour la mandoline. Il a ainsi composé une sonate pour mandoline qu'il a spécialement écrite pour le mandoliniste français Vincent Beer-Demander.

Durant sa longue et prolifique carrière, Lalo Schifrin n'a pas seulement sublimé des images avec sa musique (L’Inspecteur Harry, Bullitt, Mission Impossible, Starsky et Hutch) mais également composé plus de 60 concertos et symphonies.

Sur France Musique

à réécouter émission L'invité du jour Lalo Schifrin compose pour le mandoliniste Vincent Beer-Demander