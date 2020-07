Ecoutes de l’audio live sur le digital  : nouveau record historique en avril 2020 pour France Musique !

En cette période particulière, France Musique est là, plus que jamais, pour accompagner les auditeurs, aussi bien sur le hertzien (durée d'écoute moyenne : 110 minutes, soit +8 minutes en un an et 1,8% d'AC, stable en un an mais +0.5pt en dix ans) que sur le digital.

Les nouveaux chiffres d’audience numérique en témoignent. Source : Médiamétrie 126 000 – Septembre 2019-Mars 2020 En avril 2020, France Musique et ses 7 radios thématiques réalisent à nouveau un record historique avec 2,4M d’écoutes actives de l’audio live sur le digital (+32% vs. avril 2019). Les visites du site et de l’appli représentent 2,7 M (X2 en 1 an) et ceux des réécoutes (podcasts et audio à la demande)** s’élèvent à 1,7M (+29% en un an). Ce monde a décidément besoin de musique… * Ecoutes actives (+ de 30 secondes) monde (France+étranger) du flux audio identique à celui de la station FM + les webradios ** Sources : Audio live : *ACPM, Classement des radios digitales, Ecoutes actives (+ de 30 secondes) monde (France+étranger) du flux audio identique à celui de la station FM + les webradios Visites : **ACPM, Classement des sites et applications Podcasts/AOD : *** Médiamétrie eStat podcast, AT internet