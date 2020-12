Dave Brubeck, Take 100- Un grand portrait en 10 épisodes & un concert inédit

Du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021, à l’occasion du centenaire de Dave Brubeck, France Musique propose la diffusion d’un grand portrait du pianiste dans Open Jazz par Alex Dutilh, 18h05-19h.

À l’occasion du centenaire de Dave Brubeck, France Musique propose la diffusion de 10 heures d’entretiens réalisés par Alex Dutilh chez le pianiste dans le Connecticut en octobre 2019 avec, en point d’orgue, un concert inédit du 23 juillet 2004 à Stockholm.

Open Jazz par Alex Dutilh, du 21 décembre au 1er janvier de 18h05 à 19h :

Cent ans ! Le « monument » Dave Brubeck est né le 6 décembre 1920 et nous a quittés la veille de son 90ème anniversaire, le 5 décembre 2012. Pour célébrer son centenaire, et surtout mettre en lumière la dimension d’innovateur de Dave Brubeck, Alex Dutilh s’appuiera sur une interview que lui avait accordée le pianiste en octobre 2009, dans sa « maison de musique » de Norwalk, dans le Connecticut. La relation privilégiée à Darius Milhaud, dont il fut l’élève, les années de vache enragée sur la West Coast, l’invention par son épouse Lola (72 ans de mariage...) des tournées dans les universités, son rôle de militant de l’égalité raciale dans l’Amérique des années McCarthy, ses innovations rythmiques, la « diplomatie par le jazz » de sa tournée des Real Ambassadors avec Louis Armstrong, sa relation télépathique avec Paul Desmond et un quartet qui dura 17 ans, la transmission à ses fils...

Autant de chapitres illustrés par une sélection de repères dans son immense discographie. Et en guise de cadeau de nouvelle année, la série se conclura par un concert inédit de son quartet à Stockholm en 2004 avec un éblouissant Bob Militello dans le rôle du saxophoniste.

Programmation d'Open jazz, du 21 décembre au 1er janvier.

Lundi 21 décembre : Les leçons de Darius Milhaud

Mardi 22 décembre : L’art de l’essai

Mercredi 23 décembre : La tournée des campus

Jeudi 24 décembre : Les Jazz Impressions d’un globe-trotter

Vendredi 25 décembre : The Real Ambassador

Lundi 28 décembre : La permanence du time

Mardi 29 décembre : Paul est virginal

Mercredi 30 décembre : La succession ouverte

Jeudi 31 décembre : Bravo Brubeck

Vendredi 1er janvier/INEDIT : concert du 23 juillet 2004 à Stockholm

Et aussi

- Les Légendes du jazz par Jérôme Badini, les 5 et 6 décembre de 18h à 19h : Dave Brubeck le 26 octobre 1972 à l’Olympia.

Avec Paul Desmond au saxophone alto, Gerry Mulligan au saxophone baryton, Jack Six à la contrebasse et Alan Dawson à la batterie.

- Le Matin des musiciens par Arnaud Merlin en podcast.

Invité : Pierre Christophe, pianiste (mai 2013).