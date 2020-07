LE FESTIVAL FRANCE MUSIQUE 40 rendez-vous + de 100 musiciens enregistrés dans les conditions du direct du lundi 29 juin au vendredi 21 août 2020, de 12h à 13h.

Mardi 26 mai 2020,

Toute l'année, France Musique accompagne la vie musicale et mène une politique unique de captations sur tout le territoire. Les Festivals sont traditionnellement un temps fort de l'été pour les mélomanes et pour France Musique qui sillonne les routes afin de faire rayonner ces événements aux quatre coins de l'Hexagone et au-delà grâce au web.

Cette année, les retrouvailles n'auront pas lieu. Pour autant, France Musique met tout en œuvre pour offrir un autre Festival à ses auditeurs et aux artistes, si durement éprouvés. Certes différent, ce Festival France Musique entend faire vivre la musique en donnant la parole aux musiciens, et en leur permettant surtout d'exercer leur art, leur raison d'être : JOUER, pour partager, pour transmettre, pour émouvoir.

Chaque jour, de 12h à 13h, Jean-Baptiste Urbain (juillet) et Saskia de Ville (août)

présenteront de jeunes artistes enregistrés (depuis le déconfinement) par les équipes techniques de Radio France, chez les musiciens eux-mêmes ou dans les studios de Radio France, dans les conditions du direct et dans le strict respect des règles sanitaires, et ce à partir du 4 juin 2020 au studio 104 et au studio 119.

Parmi les musiciens invités (programmation précise à venir) :

Grégoire Girard, violon - Irène Jolys, piano - César Birschner, piano (trio) - Cyprien N’tsaï, guitare (solo) - Tanguy de Williencourt, piano (solo)

Chaque jour, 2 sessions de 1 à 4 musiciens d'environ 20 minutes, soit 40 rendez-vous et plus de 100 musiciens.