Audiences France Musique : Record(s) battu(s) toutes vagues confondues

Avec 2,1% d’A.C., soit 1 169 000M d'auditeurs quotidiens, France Musique réalise une de ses meilleures audiences. Elle gagne 108 000 auditeurs en un an - Résultats Médiamétrie 126 000 Nov-Dec 2020.

Avec près de 1,2M d'auditeurs quotidiens, France Musique réalise la meilleure vague de son histoire. La chaîne cumule des records jamais atteints : en AC, en PDA, en nombre d’auditeurs, et en durée d’écoute quotidienne avec 128 minutes (+ 13 minutes en un an).

2,1% d’AC, soit 1 169 000 auditeurs par jour (+108 000 auditeurs en un an)

2,2% de PDA (+0,5 pt en un an)

Ces audiences témoignent d’une forte fidélité à une chaîne qui a su renouveler son offre pour la partager avec le plus grand nombre.

Des audiences en croissance sur le numérique

L'offre de France Musique continue de croître et de séduire un large public grâce à un catalogue unique de contenus : émissions, articles, vidéos, webradios.

5M de vidéos vues par mois (+92% vs 2019)

2,9M d’écoutes en direct ou sur les webradios (+33% en 1 an)

2M de visites tous supports (+17% en 1 an)

1.7M d’écoutes à la demande (+17% en 1 an)

Audiences novembre 2020

Acteur incontournable de la vie musicale, France Musique est LA plus grande salle de musique classique en France, avec + de 4000 œuvres (audio & vidéo) en accès gratuit.

Malgré la crise sanitaire, elle poursuit les captations à Paris et en région pour offrir à ses auditeurs un concert tous les soirs à 20h, à commencer par ceux de l’Orchestre national de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Chœur et Maîtrise de Radio France, diffusés en direct de l’Auditorium de Radio France.