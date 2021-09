Appel à candidatures ! 1ère Tribune des critiques de disques JUNIOR (12/16 ans)

Pour la première fois, France Musique consacre une Tribune aux jeunes amateurs, mélomanes, discophiles et autres passionnés !

Dans le cadre des festivités autour de ses 75 ans, La Tribune des critiques de disques lance un appel à candidatures destiné aux jeunes de 12 à 16 ans en les invitant à être critique musical le temps d’une émission. Au programme : Les Quatre Saisons de Vivaldi. L’émission sera enregistrée le jeudi 28 octobre à Radio France et diffusée le dimanche 19 décembre à 16h sur France Musique.

À vous de jouer !

Pour participer, il suffit d’envoyer sa candidature sur francemusique.fr en faisant part de sa motivation (page La Tribune des critiques de disques / onglet « contactez-nous ») jusqu’au 1er octobre 2021. Quatre auditeurs seront tirés au sort et viendront à la Maison de la Musique et de la Radio à Paris, pour écouter, débattre et élire la version reine de cette grande œuvre de Vivaldi.

La Tribune des critiques de disques

Fondée en 1946 par Armand Panigel et Jean Roy, La Tribune des critiques de disques est la doyenne des émissions de radio. Présentée par Jérémie Rousseau depuis septembre 2014, elle est diffusée chaque dimanche de 16h à 18h sur France Musique et représente l’une des meilleures audiences de la chaîne.