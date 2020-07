Allo Mr Isaac Stern ? Du 1er au 23 août, chaque samedi et dimanche de 11h à 12h30 par Emmanuelle Franc

Une conversation téléphonique avec Isaac Stern. C’est ainsi que débute la série imaginée par Emmanuelle Franc à l’occasion du centenaire de ce virtuose du violon et du téléphone !

Isaac Stern était un dévoreur de musique, gourmand de la vie et des autres, qui se battait pour les bonnes causes. L’homme était bel et bien égal au musicien. Quand il jouait, il communiquait avec son public, même les yeux fermés. Isaac Stern était un Mensch. Il l’a prouvé en enregistrant pas moins de 260 œuvres de 80 compositeurs de Vivaldi à Dutilleux, en faisant une tournée en URSS en 1956, en sauvant Carnegie Hall, en s’engageant pour la cause de l’enseignement, ce qui l’amènera en Chine en 1979.

Isaac Stern était aussi un homme d’amitiés : Pablo Casals, Eugene Istomin, Leonard Rose, Emanuel Ax et Yo-Yo Ma. Bref, un homme généreux. Il suffit de l’écouter pour le savoir…

Épisode 1 / 1er août : Les notes pour le dire

Épisode 2 / 2 août : De San Francisco à New-York

Épisode 3 / 8 août : Être soliste, c’est devenir un homme

Épisode 4 / 9 août : Que dire avec son violon après-guerre ?

Épisode 5 / 15 août : Les années d’abondance de rêves

Épisode 6 / 16 août : Le Mensch en action

Épisode 7 / 22 août : Le pouvoir de la musique (1/2)

Épisode 8 / 23 août : Le pouvoir de la musique (2/2)