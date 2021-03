Action ! Création ! Une semaine pour la création sur France Musique, du 20 au 27 mars 2021

Action ! Création ! France Musique dédie la semaine du 20 au 27 mars 2021 à la création, avec une soirée spéciale le vendredi 26 mars en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio. Cette semaine est coordonnée par Laurent Vilarem, avec le soutien du Centre national de la musique.

Chaîne de la musique classique, du jazz ET de la création, France Musique accompagne la vie musicale et soutient la création tous azimuts. Engagée tout au long de l’année en faveur de la création, France Musique met la musique d’aujourd’hui à l’honneur du 20 au 27 mars au cours d’une semaine dédiée. Sans frontières ni chapelles, la création contemporaine sera représentée dans toute sa diversité, avec notamment quatre soirées d’antenne dont deux concerts et deux opéras.

En point d'orgue de cette semaine, une journée, le vendredi 26 mars, tournée vers la création avec une attention portée à la situation des compositeurs en cette période troublée. Etat des lieux, enjeux, variété des esthétiques, politique de commandes, droits des artistes...

Coordonnée par Laurent Vilarem, cette journée mêlera découvertes, enquêtes, reportages, interviews et s’achèvera par une grande soirée de musique vivante en direct du studio 104 de Radio France, présentée par Emilie Munera et Rodophe Bruneau-Boulmier.

Parmi les nouveautés :

- Lancement d'une collection de podcats sur les grandes dates de la musique contemporaine par Thomas Vergracht. Premier numéro : une histoire accélérée de ces 50 dernières années en 10' top chrono. Du post-sérialisme de Boulez au happening de Berio, du spectralisme au minimalisme, du néo-tonalisme à la musique électro-acoustique.

- Des pastilles audio et vidéo avec des personnalités affirmant haut et fort leur amour de la musique d’aujourd’hui.

Programme

Samedi 20 mars

7h30 > 9h Musique Matinpar Saskia de Ville

En direct de France Bleu Alsace à Strasbourg.

20h > 23hSamedi à l’Opérapar Judith Chaine

en direct de l’Opéra national du Rhin.

Hémon, le nouvel opéra de Zad Moultaka.

Du lundi 22 au vendredi 26 mars

6h30 > 7h & 22h30 > 22h55

Les grands entretienspar Thomas Vergracht

Avec Philippe Hersant, compositeur.

12h55 > 13hCréation Mondiale

par Anne Montaron

A pas glissés de Jean-Pierre Drouet.

Diffusion intégrale dimanche 28 mars de 23h à 23h30.

Mercredi 24 mars

20h > 22h30Le Concert de 20hpar Arnaud Merlin

Concert de clôture du Festival Présences, enregistré le 7 février à l’Auditorium de Radio France.

Tyshawn Sorey, For Olly Woodrow Wilson, Jr. – in memoriam ; Pascal Dusapin, Aria ; Agata Zubel, Triptyque pour ensemble.

Avec Martin Adamek, clarinette ; Hae-Sun Kang, violon ; Ensemble Intercontemporain, Elena Schwarz, direction.

Jeudi 25 mars

20h > 22h30Concert de 20hpar Benjamin François

en direct de l’Auditorium de Radio France.

Diffusion du concert du Grand Prix Lycéen des Compositeurs : TheWonder of Life de Régis Campo (création mondiale) avec l’Orchestre National de France.

Journée Action ! Création !

Vendredi 26 mars

7h > 9h Musique Matinpar Jean-Baptiste Urbain

7h50Reportage par Sofia Anastasio.

8h10Musique connectée par Suzanne Gervais.

8h20Maxi Classique par Max Dozolme.

8h30Invités : Florence Baschet, Benoît Menut et Estelle Lowry.

9h > 11h En Pistespar Emilie Munera &

Rodolphe Bruneau-Boulmier

Actualité création.

11h > 13h Allegrettopar Denisa Kerschova

Création maison.

13h > 13h30Musicopolis par

Anne-Charlotte Rémond

Camille Pépin, compositrice.

13h30 > 15hArabesques

par François-Xavier Szymczak

Bertrand Chamayou, pianiste.

15h > 17h Relaxpar Lionel Esparza

Programmation création.

17h > 18h Le van Beethovenpar Aurélie Moreau

Beethoven et les contemporains.

18h > 19hOpen Jazzpar Alex Dutilh

John Zorn, saxophoniste alto, clarinettiste, compositeur et producteur américain.

20h > 22h30Grande soirée de musique vivante au studio 104 par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

Samedi 27 mars

20h > 23h Soirée enregistrée au Théâtre des Champs-Elysées

La Voix humaine : Francis Poulenc, Jean Cocteau.

Point d'Orgue : Thierry Escaich, Olivier Py

Pour aller plus loin

- La webradio La Contemporaine : 24h sur 24h, une musique pleine de liberté et d’innovation avec des œuvres expérimentales et classiques de compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Sur francemusique.fr

- Dossiers, reportagesen collaboration avec France Bleuetungrand sondage auprès d’un panel de 200 compositeurs français et internationaux qui éliront les oeuvres musicales les plus marquantes depuis 2000.