42ème Rue fait son show, coûte que coûte ! Lundi 14 décembre à 20h par Laurent Valière en direct du Studio 104

France Musique met la comédie musicale à l’honneur lundi 14 décembre de 20h à 22h30 avec "42ème Rue fait son show...coûte que coûte !", en direct du Studio 104 sur France Musique et en vidéo Facebook Live et Youtube.

France Musique met la comédie musicale à l’honneur lundi 14 décembre de 20h à 22h30 en offrant à 60 artistes l’opportunité de se produire en direct sur la scène du 104 de la Maison de la Radio avec l’orchestre de 42e rue sous la direction musicale de Thierry Boulanger et de Patrice Peyrieras.

Au programme de cette soirée présentée par Laurent Valière, producteur de 42ème Rue sur France Musique : une création signée Agnès Jaoui et Alexis Pivot (commande France Musique/SACD), dix avant-premières et d’autres surprises.

Une soirée proposée par France Musique avec le soutien de la SACD.

Diffusée en direct sur France Musique et en vidéo sur Facebook live & YouTube/France Musique.

Création

« On va se quitter pour aujourd’hui » écrit et mis en scène par Agnès Jaoui.

Musique : Alexis Pivot.

Avec Elise Caron, Emma Liégeois, Clara Brajtman, Pablo Campos (Commande France Musique/SACD).

Avant-premières

• « Chantons sous la pluie », nouvelle production Ars Lyrica (Opéra de Massy, Opéra de Reims).

• « Les Producteurs » de Mel Brooks mis en scène par Alexis Michalik (Théâtre de Paris).

• « The Black Legends » (Folies Bergère).

• « Happy Broadway » (Opéra de Toulon).

• « Mars 2037 », comédie musicale de science-fiction de Pierre Guillois (Le Quartz, Brest ; MAAC Créteil...).

• « Charlie et la Chocolaterie » (Théâtre du Gymnase).

• « La Crème de Normandie » d’Hervé Devolder (Création en 2021).

• « Exit » de Didier Bailly, Stéphane Laporte et Gaëtan Borg (Théâtre de la Huchette).

• « The Music Man » (Opéra de Lyon et Théâtre de la Croix-Rousse).

• « Un Diable à Paris » de Marcel Lattès et Albert Willemetz (Théâtre de l’Athénée).

Autres titres

• « Poil de Carotte » de Zabou Breitman et Reinhardt Wagner (Opéra-Orchestre National de Montpellier).

• « Ludmilla Dabo en Nina Simone » de David Lescot (Théâtre de la Ville).

• « Joséphine B » de Xavier Durringer (La Scène Parisienne).

• Lucienne Renaudin Vary : extrait de son album « Mademoiselle in New York ».

• Victor Cuno et son école de claquettes « Swingtap ».

• Catastrophe, « Seasons of Love », extrait de “Rent”.

Sortie le 11 décembre : Vinyle Book "Les Plus Belles Comédies Musicales" par Laurent Valière