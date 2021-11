3 jours en direct de Marseille avec France Musique : du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021

À l’occasion du bicentenaire du Conservatoire Pierre Barbizet

Dans le cadre du bicentenaire du Conservatoire de Marseille, France Musique se met à l’heure de la cité phocéenne du 12 au 14 novembre pour 3 jours d’émissions en direct et en public, depuis le Palais Carli. Classique, jazz, musique légère, comédie musicale, musique de film, création… tous les répertoires sont mis à l’honneur associant les élèves et les professeurs du conservatoire. Au total, plus de 30 heures d'antenne et autant de moments de partage et de convivialité.

Créé en 1821, le Conservatoire Pierre Barbizet s’intègre rapidement au paysage de la cité phocéenne, en diversifiant ses enseignements tout en affirmant son influence. L’implication de Pierre Barbizet, grand pianiste et pédagogue (1922-1990), ancien directeur de l’établissement, a largement contribué à la renommée de l’institution. Etablissement de l’INSEAMM, labellisé Conservatoire à rayonnement régional, le conservatoire Pierre Barbizet est dirigé depuis 2019 par Raphaël Imbert et s’inscrit dans une dynamique tournée vers l’avenir.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

EN DIRECT ET EN PUBLIC DU PALAIS CARLI À MARSEILLE Bibliothèque et Salle Tomasi

Vendredi 12 novembre

7h-9h: Musique Matin par Jean-Baptiste Urbain

Invités :Raphaël Imbert (Directeur du Conservatoire), Macha Makeïeff (Directrice de la Criée) et Luis-Fernando Pérez (pianiste), Nicolas Lafitte (co-directeur artistique du festival «Tous en sons»), Isabelle Vernet (mezzo-soprano, professeur de chant lyrique au Conservatoire).

11h-12h30: Musique Emoi par Priscille Lafitte

Diffusion : dimanche 14 novembre 11h-12h30

Invité : Emmanuel Perrodin, chef cuisinier marseillais d’adoption, historien de formation.

14h-16h: La Tribune des critiques de disques par Jérémie Rousseau

Diffusion : dimanche 14 novembre 14h-16h

Trio « Les Esprits » de Beethoven : Avec Véronique Lopez (France Bleu Provence / France 3), Robert Fouchet (Marseille Concerts), Lionel Pons (professeur au Conservatoire) et des étudiants du conservatoire.

18h-20h :Openzzaï par Alex Dutilh et Nathalie Piolé

Invités : Romain Morello, Theo Croker, Anna Gruzina Quartet, Elise&Moi, New Things septet, Christophe Leloil & Rob Clearfield, Célia Kameni, Erik Truffaz et le Chœur Emelthée, Edward Perraud Trio, Raphaël Imbert et Anne Pacéo.

20h-22h30 :Nuit du Jazz par Alex Dutilh et Nathalie Piolé

Marseille Jazz des cinq continents, acteur majeur du jazz à Marseille. Erik Truffaz (trompette) et le chœur Emelthée (8 voix de femmes) ; Edward Perraud trio (batterie) avec Bruno Angelini (piano), Arnaud Cuisinier (basse).

Samedi 13 novembre

11h-12h30 : Etonnez-moi Benoît par Benoît Duteurtre

Invités : Maurice Xiberras (Directeur de l’Opéra de Marseille) et les cantatrices Janine Ribot et Simone Burles.

14h-16h :Portraits de famille par Philippe Cassard

Programmation consacrée à plusieurs disciples de Pierre Barbizet : Hélène Grimaud, Jean-Yves Thibaudet, Frédéric Aguessy, Joël Rigal…

16h-18h:Générations France Musique, Le Live par Clément Rochefort

Trio Jazz acoustique (élèves de la classe de jazz du Conservatoire) : Timon Imbert (batterie), Max Pararo (contrebasse), Yanis Lahocine (piano) ; Mathilda Balakian (violon) en duo avec Yves Desmons (violon) et en trio avec Christelle Abinasr (piano) ; Théo Ould (accordéon) ; William Emagnetik (baryton) et Marie-France Arakelian (piano, professeure au Conservatoire) ; Amandine Habib (piano) et Raphael Imbert (saxophone, directeur du Conservatoire).

19h-20h:Jazz Club par Yvan Amar

Benoît Moreau Trio.

20h-22h:Le Concert de 20h par Judith Chaine

Avec Marina Chiche (violon) et Aurélien Pontier (piano) pour un hommage à Pierre Barbizet ; Pierre Morabia (pianiste, professeur au conservatoire) ; des solistes de l’Opéra de Marseille et des professeurs du conservatoire : Fanfares liturgiques d’Henri Tomasi ; Rémy Bres-Feuillet (contreténor) et Frédéric Isoletta (piano).

Dimanche 14 novembre

13h-14h:Cabaret 42ème Rue par Laurent Valière

Une histoire de l’opérette marseillaise, avec les troupes Marseille mes amours et Trois de la Marine.

DEPUIS LES STUDIOS DE FRANCE MUSIQUE À PARIS

Vendredi 12 novembre

23h00-00h:Les Trésors de France Musique par Christophe Dilys

Documentaire sur le Conservatoire de Marseille en 1972 (prod. Alain Durel).

Samedi 13 novembre

7h-9h :France Musique est à vous par Gabrielle Oliveira-Guyon

Les auditeurs marseillais et de la région font la programmation de l’émission.

13h-14h:Ciné Tempo par Thierry Jousse

Marseille au cinéma.

18h-19h:Les Légendes du jazz par Jérôme Badini

Timeless All Stars (1/2).

Concert enregistré le 1er mars 1982 au Théâtre Toursky à Marseille. Harold Land saxophone ténor, Curtis Fuller trombone, Bobby Hutcherson vibraphone, Cedar Walton piano, Buster Williams contrebasse, Billy Higgins batterie.

23h-00h:Ocora Couleurs du monde par Françoise Degeorges

Reportage réalisé à Marseille avec André Gabriel (compositeur, ethnomusicologue), Frédéric Isoletta et Vincent Beer-Demander (mandoliste).

Dimanche 14 novembre

14h-15h30 :Peuchère, quelle musique ! par Jean-Yves Larrouturou

Portrait musical de Marseille : ses troubadours, ses compositeurs et musiciens d'hier et d'aujourd'hui. L’Histoire de la création du premier Opéra de Marseille et l'âge d'or de la chanson de cabanon et de l'opérette marseillaise !

Des Galéjades ! (Badineries – II) : la Badinerie de Jean-Sébastien Bach, épisode 100% marseillais. La correspondance de 15 h 21 : Foulques de Marseille : traitre ou héros ?

15h30-16h :Brut d’accordéon par Félicien Brut

Hommage à l’accordéoniste marseillais Medard Ferrero.

18h-19h :Les Légendes du jazz par Jérôme Badini

Timeless All Stars (2/2).

20h-00h30 :Carrefour de la Création par Arnaud Merlin

Archives de Georges Boeuf, compositeur né et mort à Marseille.

22h-23h :Carrefour de la Création par Corinne Schneider

Portrait sonore de Marseille.

23h-23h30: Création Mondiale par Anne Montaron

Diva Machina de Birke Bertelsmeier pour grand ensemble.

Ensemble C Barré – S. Boin, direction.

23h30-00h30 :L’Expérimentale par François Bonnet

Christian Sébille, compositeur et directeur artistique du GMEM de Marseille.

PARUTION / SIGNATURE AVEC MARINA CHICHE

Vendredi 12 novembre, 20h et samedi 13 novembre, 19h

MUSICIENNES DE LEGENDE, DE L’OMBRE A LA LUMIERE

À la découverte de 30 interprètes et femmes d’exception par Marina Chine.

Coédition France Musique – Editions First.