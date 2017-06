Soleils couchants (2/2)

Programme musical

Guillaume Lekeu: Adagio pour quatuor d'orchestre, V. 13

2 CD extrait du coffret de 8 CD Ricercar RIC351 -

Samuel Barber: Dover Beach pour baryton et quatuor à cordes

Samuel Barber (baryton),

The Curtis String Quartet (recorded 13 May 1935)

CDWHRA-6039 [WHRA : West Hill Radio Archives] [5 425008 377407]

Richard Strauss:Métamorphoses (version pour septuor à cordes)

Nash Ensemble

1 CD Hyperion CDA67574

Othmar Schoeck: Notturno 1931/1933

Stephan Genz (baryton)

Leipziger Streichquartett

MDG3071815

Karol Szymanowski: Concerto pour violon n°2

Frank Peter Zimmermann

Warsaw Philharmonic

Antoni Wit (direction)

1 CD Sony 88697439992