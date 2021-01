Vos coups de cœur de l'année 2020

Pour commencer l'année en beauté, une émission préparée avec les auditeurs ! Au programme de cette petite rétrospective, des morceaux qui vous ont marqués, avec entres autres Camilla Wicks jouant Wieniawski, Mario Castelnuovo-Tedesco par John Williams, ou encore Georges Cziffra interprétant Brahms.

Pour ce premier numéro de l'année 2021, voici une édition spéciale, sous forme de rétrospective de vos coups de cœur chers auditeurs. Nous tenions à vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyé. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit ; choisir parmi toutes vos suggestions n'a pas été facile !

Il y a une beauté particulière à réécouter des enregistrements. La musique est un art du temps, et un art de la mémoire. A chaque écoute d’une interprétation, il se produit, consciemment ou inconsciemment comme une sédimentation émotionnelle, une cristallisation. On se remémore et on découvre à nouveau - un processus tout à fait proustien.

Programmation musicale :

Henrik WIENIAWSKI

Finale du 2e Concerto en ré mineur - Allegro con fuoco

Camilla Wicks.

Hollywood Bowl Symphony Orchestra.

Leopold Stokowski

Jen-Sébastien BACH- Egon PETRI

Cantate « Die Schafe können sicher weiden »

Leon Fleisher

Karol SZYMANOWSKI

Mythes : Fontaine d’Aréthuse

Ida Haendel et Vladimir Ashkenazy

Ernest BLOCH

From jewish life : Prayer (Prière)

Zara Nelsova et Ernest Bloch

Fanny MENDELSSOHN

Sehnsucht

Barbara Bonney et Geoffrey Parsons

Mario CASTELNUOVO-TEDESCO

Andantino alla Romanza

John Williams,

Orchestre de Philadelphie

Eugène Ormandy

Leopold GODOWSKI

Wienierisch

Jascha Heifetz,

Milton Kaye

Gustav MAHLER

Ich bin der Welt abhanden gekommen / Rückert-Lieder

Kathleen Ferrier,

Orchestre philharmonique de Vienne,

Bruno Walter

Johannes BRAHMS-CZIFFRA

Paraphrase sur danse hongroise Woo 1 nr.5

Georges Cziffra

Sergei PROKOFIEV

ouverture de la Marche des trois Oranges

Leonard Bernstein.

NY Philharmonique

Karol SZYMANOWSKI

Caprice sur des thèmes de Paganini / d’après le nr.21

Oleg Kagan et Vladimir Skanavi

Ralph VAUGHAN-WILLIAMS

How cold the wind doth blow (The unquiet grave)

Robert Tear, ténor

Hugh Bean, violon

Philip Ledger, piano

Guillaume LEKEU

Sonate pour piano et violon. 1er mouvement

Christian Ferras et Pierre Barbizet

Franz SCHUBERT

Impromptu en Lab D 935 nr. 2

Radu Lupu

Manuel de FALLA

Danse rituelle du feu « L’amour sorcier » - transcription pour 2 guitares

Duo Presti-Lagoya

Cordes sensibles

Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie Concertante 1er mouvement arrangement pour sextuor à cordes

Ensemble Archibudelli

Ludwig van BEETHOVEN

Trio Archiduc

Trio Cortot-Thibaud-Casals

Claude DEBUSSY

Minstrels

Daniil Shafran, violoncelle

Anton Ginzburg, piano

Claude DEBUSSY

Clair de Lune

Daniil Shafran, violoncelle

Nina Musinyan, piano