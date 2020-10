Vienne 1900 : un après-midi chez les Mahler

Vienne au début du XXème siècle, avec Johann Strauss, Alexander von Zemlinsky, Alma Schindler-Mahler, Gustav Mahler…

Partons à Vienne dans les années 1900. Tiraillée entre tradition et modernité, Vienne est alors le lieu d’un foisonnement culturel et artistique extraordinaire. Il y règne une ambiance d’apocalypse joyeuse selon l’expression consacrée. Dans cette atmosphère de décadence, on se divertit, mais on observe aussi l’âme humaine et on réfléchit beaucoup. On invente un Art Nouveau. La peinture fait Sécession, la musique devient hyper chromatique, atonale puis dodécaphonique.

L’histoire musicale de cette période est particulièrement marquée par le couple que forment Alma et Gustav Mahler. Ils se rencontrent lors d’une soirée mondaine en janvier 1901. Gustav tombe sous le charme de la jeune femme. Il a la quarantaine, 19 ans de plus qu’Alma. Il dirige l’Opéra de Vienne depuis quatre ans, et c’est aussi un compositeur reconnu, même s’il a du mal à imposer ses œuvres à Vienne. Ils se marient en mars 1902. Gustav demande alors à Alma d’arrêter de composer.

Programmation musicale :

Johann Strauss,

Die Fledermaus (La Chauve-souris) :

Ouverture

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Carlos Kleiber

CBS M2XK 45564

Leopold Godowsky / arr Jascha Heifetz,

Impression n°12. Wienerisch (Viennois)

Jascha Heifetz, violon

Milton Kaye, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 6269

Alexander von Zemlinsky,

Deux mouvements pour quintette à cordes :

2ème mvt. Prestissimo

Membres du Sextuor de Vienne :

Erich Höbarth, Peter Matzka, violons

Thomas Riebl, Siegfried Führlinger, altos

Rudolf Leopold, violoncelle

PAN CLASSICS 510120

Alma Mahler – Heinrich Heine,

5 Lieder :

Ich wandle unter Blumen

(Je me promenais parmi les fleurs)

Alma Mahler – Gustav Falke,

5 Lieder :

Laue Sommernacht (Douce nuit d’été)

Christina Högman, soprano

Roland Pontinen, piano

BIS BIS-CD-738

Gustav Mahler,

Quatuor pour piano et trio à cordes :

1er mvt. Nicht zu schnell

Gidon Kremer, violon

Veronika Hagen, alto

Clemens Hagen, violoncelle

Oleg Maisenberg, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 480 6710

Alma Mahler – Rainer Maria Rilke,

5 Lieder :

Bei dir ist es traut (Avec toi, c’est bon)

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Helmut Deutsch, piano

SONY CLASSICAL SK 68344

Alexander von Zemlinsky,

Die Seejungfrau (La Petite sirène) :

1er mvt. Sehr mässig bewegt (Très modérément animé)

Orchestre Radio Symphonique de Berlin

direction : Riccardo Chailly

DECCA 444 969-2

Gustav Mahler – Friedrich Rückert,

Rückert-Lieder :

Blicke mir nicht in die Lieder

(Ne regarde pas mes chansons)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Karl Böhm

DEUTSCHE GRAMMOPHON 463516-2

Gustav Mahler – Friedrich Rückert,

Kindertotenlieder (Chants pour des enfants morts) :

Oft denk' ich sie sind nur ausgegangen

(Souvent je pense qu’ils sont seulement partis se promener)

Kathleen Ferrier, contralto

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Bruno Walter

PRAGA DIGITALS PRD/DSD 350109

Gustav Mahler – Friedrich Rückert,

Rückert-Lieder :

Ich bin der Welt abhanden gekommen

(Je me suis détaché du monde)

Kathleen Ferrier, contralto

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Bruno Walter

DECCA 433 477-2

Alma Mahler – Franz Werfel,

5 Gesänge (5 Chants) :

Der Erkennende (Celui qui a pris conscience)

Christina Högman, soprano

Roland Pontinen, piano

BIS BIS-CD-738

Gustav Mahler,

Symphonie n°5 en ut dièse mineur :

4ème mvt. Adagietto

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 431 037-2

Rudolf Sieczynski,

Wienerlieder (Chansons viennoises) :

Wien du Stadt meiner Träume

(Vienne, ville de mes rêves) op 1

Richard Tauber, ténor

Orchestre du Grand Théâtre de Berlin

direction : Ernst Hauke

WARNER (EMI) CLASSICS 6 98542 2

Cordes sensibles :

Robert Schumann,

Concerto pour piano et orchestre en la mineur op 54 :

1er mouvement. Allegro affettuoso

Annie Fischer, piano

Philharmonia Orchestra

direction : Carlo Maria Giulini

AUDITE 95643

Franz Schubert,

Impromptu en fa mineur opus posthume 142 n°4

Deutsch 935 n°4. Allegro scherzando

Annie Fischer, piano

PRAGA DIGITALS PRD 250339

Ernö Dohnányi,

Rapsodie pour piano en ut Majeur op 11 n°3

Annie Fischer, piano

INTENSE MEDIA 600375-10