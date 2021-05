Un après-midi à la campagne

Un programme 100% Nature, autour des Quatre Saisons de Vivaldi et de la Symphonie Pastorale de Beethoven. Pour le plaisir d’écouter ces chefs-d’œuvre et pour les percevoir un peu différemment.

Le Concerto Le Printemps, des Quatre Saisons de Vivaldi, s’achève sur une « Danse pastorale » aux accents populaires. Une mélodie simple avec un rythme de sicilienne, soutenue par une note pédale, longuement tenue qui, avec les doubles cordes du violon, évoque le bourdon, la « musette rustique ». Autre œuvre emblématique du printemps, c’est Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. La première de ce ballet au Théâtre des Champs-Elysées, occasionna un scandale légendaire.

Puis vient l’été avec son cortège d’orages. Antonio Vivaldi a écrit pour son Concerto L’Eté : « Il tonne ; la foudre gronde dans le ciel et la grêle couche au sol les blés, et tous les autres grains. » Dans sa musique, le tonnerre est représenté par les trémolos des cordes à l’unisson ou à l’octave. Les grandes gammes descendantes figurent les bourrasques de pluie et de vent, les fusées ascendantes, les éclairs. Beethoven utilise aussi ces procédés pour sa 6ème Symphonie, « Pastorale ». Elle s’inscrit dans une longue tradition d'œuvres instrumentales dans lesquelles le chant des oiseaux, le vent, l’eau, le tonnerre... étaient imités grâce à des moyens musicaux plus ou moins codifiés. Pour exprimer ces choses de la nature, Beethoven utilise les ressources des couleurs orchestrales. On peut aussi les faire entendre avec un piano, comme le fait Marie Jaell dans ses cycles Les Beaux Jours et Harmonies Imitatives, ou Robert Schumann avec ses Scènes de la Forêt, par exemple.

Programmation musicale :

Antonio Vivaldi,

Les Quatre Saisons :

Concerto en mi Majeur op 8 n°1, RV 269, « Le Printemps» :

3ème mouvement. Allegro

Giuliano Carmignola, violon

Orchestre Baroque de Venise

direction : Andrea Marcon, clavecin

SONY CLASSICAL SK 51352

Igor Stravinsky,

Le Sacre du Printemps :

1ère Partie. L’Adoration de la terre :

1. Introduction. Lento

2. Les Augures printanniers (Danse des adolescentes)

Orchestre de Cleveland

direction : Pierre Boulez

SONY CLASSICAL SMK 64109

Antonio Vivaldi / arr Terje Tønnesen,

Les Quatre Saisons :

Concerto en sol mineur op 8 n°2, RV 315 « L'Eté» :

2ème mvt. Adagio

3ème mvt. Presto

Terje Tønnesen, violon

Orchestre de Chambre Norvégien

SIMAX CLASSICS PSC 1247

Ludwig van Beethoven,

Symphonie n°6 en fa Majeur op 68, « Pastorale » :

4ème mvt. Allegro. Gewitter, Sturm (L’orage et le tonnerre)

5ème mvt. Allegretto. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm (Chant des bergers. Sentiments de bonheur et de reconnaissance après l’orage)

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 2292-46452-2

Marie Jaëll,

Les Beaux Jours :

2. Berger et bergère

10. Le Pâtre et l'écho

3. Murmures des forêts

7. Murmures du ruisseau

Cora Irsen, piano

QUERSTAND VKJK 1607

Marie Jaëll,

Harmonies imitatives :

5. Les Oiseaux chantent

Cora Irsen, piano

QUERSTAND VKJK 1607

Antonio Vivaldi,

Les Quatre Saisons :

Concerto en mi Majeur op 8 n°1, RV 269, « Le Printemps » :

1er mvt. Allegro

Giuliano Carmignola, violon

Orchestre Baroque de Venise

direction : Andrea Marcon, clavecin

SONY CLASSICAL SK 51352

Robert Schumann,

Waldszenen (Scènes de la forêt) op 82 :

7. Vogel als Prophet (L’Oiseau prophète)

Walter Gieseking, piano

MUSIC & ARTS CD-743

Ludwig van Beethoven,

Symphonie n°6 en fa Majeur op 68, « Pastorale » :

2ème mvt. Andante molto moto. Szene am Bach (Au bord du ruisseau)

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 2292-46452-2

Antonio Vivaldi / arr Terje Tønnesen,

Les Quatre Saisons :

Concerto en fa Majeur op 8 n°3, RV 293 « L'Automne » :

2ème mvt. Adagio Molto

3ème mvt. Allegro

Terje Tønnesen, violon

Orchestre de Chambre Norvégien

SIMAX CLASSICS PSC 1247

Wolfgang Amadeus Mozart,

Quintette à cordes n°6 en mi bémol Majeur KV 614 :

1er mvt. Allegro di molto

The Nash Ensemble :

Marianne Thorsen, Malin Broman, violons

Lawrence Power, alto

Paul Watkins, violoncelle

avec Philip Dukes, alto

HYPERION CDA 67861/3

Franz Liszt / d’après Niccolo Paganini,

Grande Etude de Paganini en mi Majeur S 141 n°5. La Chasse

Marc-André Hamelin, piano

HYPERION CDA 67370

Cordes sensibles :

Richard Strauss / arr Franz Hasenöhrl,

Till Eulenspiegel einmal anders ! (Till l’espiègle une autre fois !) – arrangement de Till Eulenspiegels lustige Streiche op 28 pour violon, clarinette, cor, basson et contrebasse

Les Solistes de l’OSM (Orchestre Symphonique de Montréal) :

Andrew Wan, violon

Todd Cope, clarinette

John Zirbel, cor

Stéphane Lévesque, basson

Ali Kian Yazdanfar, contrebasse

ANALEKTA AN 2 8788

Richard Strauss,

Till Eulenspiegel's lustige Streiche (Joyeuses facéties de Till l'espiègle) op.28

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 415 853-2

Richard Strauss – Gustav Falke,

Meinem Kinde (A mon enfant) op 37 n°3, TrV 187 n°3

Barbara Bonney, soprano

Geoffrey Parsons, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 429 406-2

