Spéciale Tour de France - 20 septembre 2020

C’est aujourd’hui l’arrivée du Tour de France. Célébrons le vélo avec plusieurs compositeurs qui lui ont fait une place dans leurs œuvres, et partons sur la route du Tour, pour deux heures de fantaisie musicale autour de la Petite Reine.

Quels sont les liens entre le vélo et le monde musical ? Dès son apparition au XIXème siècle, le vélo a passionné plus d’un musicien. Il a eu une grande importance dans la vie quotidienne de plusieurs compositeurs, qui lui ont réservé une place dans leurs œuvres : Josef Strauss, Francis Poulenc, William Walton... Le vélo fait même son apparition à l’Opéra dans Fedora d’Umberto Giordano.

Certains ont trouvé l’inspiration en pédalant comme les britanniques Sir Edward Elgar ou Ralph Vaughan Williams. Pour d’autres, la passion du vélo s’est révélée dangereuse : Gustav Mahler a failli mourir dans un accident de vélo en 1897. Le compositeur Ernest Chausson est lui, décédé suite à un accident de bicyclette en 1899, à 44 ans.

La magie du Tour de France, c’est aussi le spectacle des régions françaises. Pour notre « grande boucle » en musique, nous aurons une étape de montagnes dans les Alpes avec Richard Strauss, des étapes en Provence avec Cécile Chaminade, dans les Cévennes avec Vincent d’Indy ou encore en Auvergne grâce à Joseph Canteloube.

Programmation musicale :

Francis Lai / arr Roland Dyens,

La Bicyclette

Roland Dyens, guitare

ADAMI 122131

Josef Strauss,

Velocipede op 259

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Lorin Maazel

DEUTSCHE GRAMMOPHON 410 516-2

(1er janvier 1983)

Gustav Mahler,

Lieder eines fahrenden Gesellen (Chants d’un compagnon errant) :

Ging heut' morgen über's Feld (Ce matin, je suis allé à travers les champs)

Hermann Prey, baryton

Orchestre de la Radio de Berlin

direction : Kurt Sanderling

BERLIN CLASSICS 0032532 BC

Ernest Chausson,

Poème op 25 - pour violon et orchestre

Ginette Neveu, violon

Philharmonia Orchestra

direction : Issay Dobrowen

WARNER CLASSICS 01902954904852

Umberto Giordano,

Fedora :

« Quanto sei bella » (« Comme tu es belle »)

Angela Gheorghiu, soprano (Fedora Romazov)

Placido Domingo, ténor (Loris Ipanov)

Nino Machaidze, soprano (Olga Sukarev)

Fabio Maria Capitanucci, baryton (De Siriex)

Orchestre Symphonique du Théâtre de La Monnaie

direction : Alberto Veronesi

DEUTSCHE GRAMMOPHON 477 8367

Umberto Giordano,

Fedora :

Air de Loris « Amor ti vieta » (« L’amour t’inderdit »)

Enrico Caruso, ténor

Salvatore Cottone, piano

WARNER CLASSICS (EMI) 7610462

Francis Poulenc / arr Jascha Heifetz,

Trois Mouvements perpétuels

Jascha Heifetz, violon

Brooks Smith, piano

SONY CLASSICAL 88843095342-21

Francis Poulenc,

Promenades FP 24 :

En auto

En chemin de fer

A bicyclette

Eric Le Sage, piano

RCA RED SEAL 88985321992

Vaughan Williams,

Fantasia on Greensleeves (Fantaisie sur Les Manches vertes)

– pour violon solo, harpe et orchestre à cordes :

Lento

David Nadien, violon

Orchestre Philharmonique de New York

direction : Leonard Bernstein

DONY CLASSICAL SMK 47638

Richard Strauss,

Eine Alpensinfonie (Une Symphonie alpestre) op 64 TrV 233 :

1er mouvement. Nacht (Nuit)

2ème mvt. Sonnenaufgang (Lever du jour)

3ème mvt. Der Anstieg (L’ascension)

4ème mvt. Eintritt in den Wald (Arrivée en forêt – court extrait)

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 1049/35

Cécile Chaminade,

Quatre Poèmes provençaux op 127 :

1. Dans la lande

Mark Viner, piano

PIANO CLASSICS PCL 10164

Vincent d’Indy,

Symphonie sur un chant montagnard français en sol Majeur op 25,

« Symphonie cévenole » - pour piano et orchestre :

3ème mvt. Animé

Catherine Collard, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

direction : Marek Janowski

WARNER CLASSICS (MUSIFRANCE) 2292-45821-2

Traditionnel d’Auvergne /

Harmonisation et orchestration Marie-Joseph Canteloube

Baïlèro (Chant de Bergers) n°2

Frederica von Stade, mezzo-soprano

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

direction : Antonio de Almeida

SONY CLASSICAL 88875183412-08

William Walton,

A wartime sketchbook (Un carnet d’esquisses en temps de guerre) :

Bicycle-chase (Poursuite à vélo)

Academy of St Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

CHANDOS CHAN 8870

Sir Edward Elgar,

Pomp and circumstances op 39 :

Marche n°1 en ré Majeur

Orchestre Philharmonique de Londres

direction : Sir Adrian Boult

WARNER (EMI) CLASSICS CDM 7 64015 2

Cordes sensibles :

Joseph Haydn,

Quatuor à cordes n°67 en ré Majeur op 64 n°5 Hob III:63, « L’Alouette » :

4ème mouvement. Finale : Vivace

Quatuor Capet, quatuor à cordes :

Lucien Capet, Maurice Hewitt, violons

Henri Benoît, alto

Camille Delobelle, violoncelle

BIDDULPH RECORDINGS LAB 097

Claude Debussy,

Quatuor à cordes en sol mineur op 10 L 91 (85) :

1er mvt. Animé et très décidé

2ème mvt. Assez vif et bien rythmé

Quatuor Calvet, quatuor à cordes :

Joseph Calvet, Daniel Guilevitch, violons

Léon Pascal, alto

Paul Mas, violoncelle

WARNER CLASSICS 0190295665425/3

Gabriel Fauré,

Quatuor avec piano n°1 en ut mineur op 15 :

1er mvt. Allegro molto moderato

Robert Casadesus, piano

Membres du Quatuor Calvet :

Joseph Calvet, violon

Léon Pascal, alto

Paul Mas, violoncelle

APR RECORDINGS APR 7404

Ludwig van Beethoven,

Quatuor à cordes n°2 en sol Majeur op 18 n°2 :

4ème mvt. Allegro molto quasi presto

Quatuor Pascal, quatuor à cordes :

Jacques Dumont, Maurice Crut, violons

Léon Pascal, alto

Robert Salles, violoncelle

INTENSE MEDIA 6005571