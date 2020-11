Spéciale Halloween en musique

De Saint-Saëns à Vaughan Williams, en passant par Grieg, Moussorgski, Liszt, Gounod, Berlioz, Mozart, Dukas… Ils sont nombreux à avoir été inspirés par le monde des esprits, de la sorcellerie et par la mort.

Toussaint et fête des défunts, Halloween, ce premier jour de novembre est l’occasion d’évoquer les esprits, les sorcières, la mort. La voilà dans une danse macabre endiablée, celle de Camille Saint-Saëns. Dans la Russie de Moussorgski, elle danse un Trepak avec un paysan qui a trop bu. Les esprits se manifestent, pas toujours conciliants, comme les feux-follets si bien mis en musique par Liszt. Fort heureusement, il existe une danse rituelle du feu pour éloigner les mauvais esprits, que l’on doit à Falla.

Les sorcières ont leur grand rendez-vous, une nuit de sabbat. Dans le saisissant dernier mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz, nous sommes plongés au milieu d’une orgie diabolique. Des sorcières et monstres de toute espèce se sont réunis pour les funérailles du héros. On y entend le Dies irae, hymne liturgique qui exprime la colère divine. Il y a des sonorités macabres à souhait, par exemple, le col legno des violons, on joue/tape les cordes avec la baguette en bois de l’archet, pour rendre le cliquetis des squelettes animés.

Programmation musicale :

Camille Saint-Saëns – Jean Lahor (Henri Cazalis),

Danse macabre

José Van Dam, baryton

Jean-Philippe Collard, piano

ERATO 0825646190492/7

Edvard Grieg,

Pièces lyriques :

Troldtog (Marche des Trolls) op 54 n°3

Leif Ove Andsnes, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 5 57296 2

Modeste Moussorgski,

Chants et danses de la mort :

Trepak

Boris Christoff, basse

Orchestre National de la RTF

direction : Georges Tzipine

WARNER CLASSICS (EMI) 7 63025 2

Manuel de Falla / transcription Alexandre Lagoya,

L’Amour sorcier :

Danse rituelle du feu

Ida Presti, Alexandre Lagoya, guitares

PHILIPS 426 868-2

Franz Liszt,

12 études d'exécution transcendante :

Feux follets en si bémol Majeur S 139 n°5

Sviatoslav Richter, piano

PRAGA DIGITALS PRD/DSD 350078

Charles Gounod – Jules Barbier et Michel Carré /

d’après Johann Wolfgang von Goethe,

Faust(version de 1859) :

Choeur des sorcières « Un, deux et trois » (Acte IV)

Chœur de la Radio Flamande

Thibaud Epp, chef des chœurs

Les Talens Lyriques

direction : Christophe Rousset

BRU-ZANE 327337

Hector Berlioz,

Symphonie fantastique op 14 :

5ème mouvement. Songe d'une nuit de Sabbat

Anima Eterna

direction : Jos van Immerseel

ZIG ZAG TERRITOIRES ZZT 100101

Wolfgang Amadeus Mozart – Emanuel Schikaneder,

La Flûte enchantée KV 620 :

Air de la Reine de la Nuit « Der Hölle Rache kocht

in meinem Herzen » (Acte II)

(« Une vengeance infernale bout dans mon cœur »)

Edda Moser, soprano

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Bavière

direction : Wolfgang Sawallisch

WARNER CLASSICS (EMI) CDS 7478278

Paul Dukas,

L’Apprenti sorcier

Orchestre National de France

direction : Georges Prêtre

WARNER (EMI) CLASSICS 5861142

Maurice Ravel,

Gaspard de la nuit :

3. Scarbo

Martha Argerich, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4795978

Sylvain Dupuis,

Suite pour orchestre en ré mineur :

Danse des sorcières

Orchestre Philharmonique de Liège et

de la Communauté Wallonie-Bruxelles

direction : Jean-Pierre Haeck

MUSIQUE EN WALLONIE MEW 0421

Anatole Liadov,

Baba-Yaga op 56

Orchestre Symphonique d’Etat de Russie

direction : Evgueni Svetlanov

MELODIYA MEL CD 10 01873

Cécile Chaminade,

Les Sylvains op 60

Johann Blanchard, piano

DANACORD DACOCD 789

Hector Berlioz – Théophile Gautier,

Les nuits d'été :

Le Spectre de la rose

Brigitte Balleys, mezzo-soprano

Orchestre des Champs-Elysées

direction : Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI HMC 901522

Ralph Vaughan Williams - Anonyme,

How cold the wind doth blow (The Unquiet Grave)

(Comme le souffle du vent est froid – La tombe sans repos)

Robert Tear, ténor

Hugh Bean, violon

Philip Ledger, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 2 16156 2

Cordes sensibles :

Gioachino Rossini,

Sonate à 4 n°3 en ut Majeur pour 2 violons,

violoncelle et contrebasse

1er mvt. Allegro

2ème mvt. Andante

3ème mvt. Moderato

Ensemble Exploration :

Christine Busch, Margarete Adorf, violons

Roel Dieltiens, violoncelle

Love Persson, contrebasse

HARMONIA MUNDI HMC 901847

Giuseppe Verdi,

Quatuor à cordes en mi mineur :

3ème mvt. Prestissimo

Salvatore Accardo, Margaret Batjer, violons

Toby Hoffman, alto

Peter Wiley, violoncelle

DYNAMIC CDS 47

Giacomo Puccini,

Scherzo en la mineur

Quatuor Raphael, quatuor à cordes :

Rami Koch, Ronald Hoogeveen, violons

Zoltan Benyacs, alto

Henk Lambooij, violoncelle

ETCETERA KTC 1050

Giacomo Puccini,

3 menuets :

Menuet n°3

Quatuor Raphael, quatuor à cordes :

Rami Koch, Ronald Hoogeveen, violons

Zoltan Benyacs, alto

Henk Lambooij, violoncelle

ETCETERA KTC 1050

Giacomo Puccini,

Crisantemi

Quatuor Modigliani, quatuor à cordes :

Amaury Coeytaux, Loïc Rio, violons

Laurent Marfaing, alto

François Kieffer, violoncelle

MIRARE MIR 414 D