Raconte-moi une histoire

Aujourd’hui, des musiques qui s’inspirent de légendes et de contes. Ceux de Charles Perrault, des Frères Grimm, d’Andersen ou du folklore russe et d’Europe centrale.

Que ce soit en France, en Allemagne, en Russie, les compositeurs se sont largement emparés de ces univers riches et imagés. Parfois le conte n’y est qu’un point de départ, un support et l’histoire n’est qu’esquissée ou évoquée. Cela donne des musiques colorées, intimes ou savamment orchestrées qui viennent rencontrer notre imaginaire au-delà des mots.

Josef Suk met en musique un conte tchèque : Jeu de cygnes et de paons. Maurice Ravel fait appel à des contes français comme la Belle au bois dormant ou le Petit Poucet de Charles Perrault ou encore la Belle et la bête de Madame Leprince de Beaumont pour son cycle Ma Mère l’Oye. En Allemagne au XIXe siècle, il existe des livres destinés aux enfants qui ne savent pas encore lire : les contes y sont racontés uniquement au moyen d’images qui sont plus que de simples illustrations. Robert Schumann compose les Märchenbilder (Images de contes de fées) et les Märchenerzählungen (Contes de fées). En France au début du XXème siècle, la compositrice Mel Bonis écrit sept pièces autour de figures féminines comme Ophélie, Salomé ou Mélisande, un prénom parfois employé pour nommer la fée Mélusine. Félix Mendelssohn composera l’ouverture La Belle Mélusine en cadeau à sa soeur Fanny…

Programmation musicale :

Josef Suk,

Pohádka (Conte de fées) :

2. Intermezzo. Hra na labutè a pávy

(Jouer aux cygnes et aux paons)

A la Polka

Orchestre Philharmonique Tchèque

direction : Jiří Bĕlohlávek

CHANDOS CHAN 9063

Maurice Ravel,

Ma mère l'Oye, Ballet :

6. 3ème tableau. Les entretiens de la Belle et la Bête.

Mouvement de valse modéré

Orchestre Les Siècles

direction : François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI HMM 905281

Robert Schumann,

Märchenbilder (Images de contes de fées) op 113 :

1. Nicht schnell (Pas vite)

2. Lebhaft (Vif)

Paul Coletti, alto

Leslie Howard, piano

HYPERION CDA 66946

Mel (Mélanie) Bonis,

Mélisande op 109

Maria Stembolskaya, piano

LIGIA DIGITAL LIDI 0103214-10

Félix Mendelssohn,

Die schöne Melusine (La Belle Mélusine), Ouverture op 32

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 4509-94543-2

Sergei Rachmaninov / orchestration Ottorino Respighi,

Etude-tableau en la mineur op 39 n°6,

« Le Petit Chaperon rouge et le loup »

Orchestre Symphonique de Cincinnati

direction : Jesus Lopez-Cobos

TELARC CD-80396

Sergei Prokofiev,

Contes de la vieille grand-mère op 31 :

2. Andantino

3. Andante assai

Vladimir Sofronitzki, piano

MONOPOLE CODAEX MONO 018

Nikolaï Rimski-Korsakov,

Shéhérazade op 35, Suite symphonique :

1. La mer et le bateau de Sinbad

Michel Schwalbé, violon

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 463 614-2

Nikolai Medtner,

Conte en la Majeur op 51 nº3

Vladimir Horowitz, piano

SONY CLASSICAL SK 48093

Leoš Janáček,

Pohádka (Conte de fées) JW VII/5 :

1er mvt. Con moto

2ème mvt. Con moto

Steven Isserlis, violoncelle

Thomas Adès, piano

HYPERION CDA 67948

André Caplet – d’après Edgar Poe,

Conte fantastique d’après Le Masque de la mort rouge

- pour harpe et quatuor à cordes

Marie-Pierre Langlamet, harpe

Quatuor de Leipzig, quatuor à cordes :

Andreas Seidel, Tilman Buning, violons

Ivo Bauer, alto

Matthias Moosdorf, violoncelle

MDG MDG 307 1430-2

Cordes sensibles :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Trio avec piano en la mineur op 50,

« A la mémoire d'un grand artiste » :

1er mvt. Pezzo elegiaco

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Arthur Rubinstein, piano

INTENSE MEDIA 233077/I

Félix Mendelssohn,

Trio avec piano n°1 en ré mineur op 49 :

2ème mvt. Andante con moto tranquillo

3ème mvt. Scherzo. Leggiero e vivace

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Arthur Rubinstein, piano

SONY CLASSICAL 19075832132/0

