Paganiniana ou l’inspiration virtuose

Niccolo Paganini a non seulement révolutionné la façon de jouer du violon mais aussi, il a été une source d'inspiration de nombreux compositeurs à travers les époques.

Suprême virtuose parmi les virtuoses, le légendaire Niccolo Paganini était en son temps l’égal d’une icône pop de la musique et pourtant, il a mauvaise réputation. Il a révolutionné la façon de jouer du violon, mais sa musique serait trop légère, ce ne serait que de la technique et des effets brillants aux dépens de l’expression musicale, etc. « La virtuosité n’est pas silencieuse, mais plutôt tapageuse » nous dit Vladimir Jankélévitch dans son essai intitulé « Liszt et la rhapsodie » (éditions Plon).

Le répertoire de Paganini est un bonheur pour les musiciens, et c’est un maillon essentiel dans l’histoire de la musique. Il a littéralement redéfini les rôles de l‘interprète et du compositeur, et il a inspiré de nombreux auteurs, comme Liszt, Berlioz, Schumann, Brahms, Rachmaninov…

Programmation musicale :

Franz Liszt,

Grande étude de Paganini pour piano

en sol dièse mineur S 141 n°3, « La Campanella »

Georges Cziffra, piano

WARNER CLASSICS (EMI) 7 69754 2

Gioachino Rossini,

La Cenerentola (Cendrillon) :

Air d’Angelina « Non più mesta »

(« Je ne resterai plus seule et triste »)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

direction : Riccardo Chailly

DECCA 466 098-2

Gioachino Rossini,

Mosè (Moïse et Pharaon) :

Prière de Moïse « Dal tuo stellato soglio »

(« Seigneur, de ton trône ceint d’étoiles » - extrait)

Moïse, Anaïs, Marie, Eliezer et Chœur

Nicolaj Ghiraurov, basse (Moïse)

Teresa Zylis-Gara, soprano (Anaïs)

Gloria Lane, soprano (Marie)

Giampaolo Corradi, ténor (Eliezer)

Chœur de la RAI de Rome

Orchestre Symphonique de la RAI de Rome

direction : Wolfgang Sawallisch

MEMORIES HR 4223/24

D’après Gioachino Rossini / Sigismond Thalberg,

Fantaisie sur des thèmes de Moïse op 33

Marc-André Hamelin, piano

HYPERION CDA 68320

Hector Berlioz,

Harold en Italie op 16 :

3ème mouvement. Sérénade d'un montagnard

des Abruzzes à sa maîtresse

Tabea Zimmermann, alto

Les Siècles

direction : François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI HMM 902634

Marie Jaëll,

Concerto pour violoncelle et orchestre en fa Majeur :

3ème mvt. Vivace molto

Xavier Phillips, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Bruxelles

direction : Hervé Niquet

EDICIONES SINGULARES ES 1022

Franz Schubert / transcription Franz Liszt,

Erlkönig (Le Roi des aulnes) op 1 D 328, S 558 n°4

Evgeny Kissin, piano

SONY CLASSICAL SK 52567

Franz Liszt,

Eine Faust Symphonie S 108 :

3ème mvt. Méphistophélès – Conclusion

(version originale sans chœur)

Orchestre du Festival de Budapest

direction : Ivan Fischer

PHILIPS 454 460-2

D’après Niccolo Paganini / Franz Liszt /

arr Ferruccio Busoni,

Etude d'exécution transcendante en mi bémol Majeur

d'après Paganini S 140 n°2

Vladimir Horowitz, piano

SONY CLASSICAL 8869757500226

D’après Niccolo Paganini / Karol Szymanowski,

Trois Caprices de Paganini op 40 pour violon et piano :

Caprice n°20 en ré Majeur op 40 N°1. Andante dolcissimo

Caprice n°21 en mi Majeur op 40 n°2. Adagio

(Molto espressivo ed affetuoso)

Oleg Kagan, violon

Vladimir Skanavi, piano

LIVE CLASSICS LCL 192

D’après Niccolo Paganini / Witold Lutoslawski,

Variations pour 2 pianos sur un thème de Paganini

Martha Argerich, Nelson Freire, pianos

DEUTSCHE GRAMMOPHON 479 5126

D’après Niccolo Paganini / Nathan Milstein,

Paganiniana, Variations pour violon

Nathan Milstein, violon

CAPITOL P 8 259

Sam Coslow – Nancy Hamilton,

(You'll Have to Swing It) Mr. Paganini

(Mr Paganini, veuillez jouer ma rhapsodie)

Ella Fitzgerald, chant

Knud Jørgensen, piano

Jimmy Woode, basse

William Schöpffe, batterie

VERVE 0044007605820

Cordes sensibles :

William Walton,

Concerto pour alto :

2ème mouvement. Vivo e molto preciso

William Primrose, alto

Philharmonia Orchestra

direction : William Walton

WARNER CLASSICS 0190295349516/13

Georg Friedrich Haendel / réalisation de la basse et

orchestration Henri Casadesus,

Concerto en si mineur pour alto et orchestre :

2ème mvt. Andante ma non troppo

William Primrose, alto

Orchestre de Chambre

direction : Walter Goehr

COLUMBIA 70 212

Fritz Kreisler,

Allegretto dans le style de Boccherini

version pour alto et piano

William Primrose, alto

Joseph Kahn, piano

NAXOS 8.111382

Félix Mendelssohn,

Octuor à cordes en mi bémol Majeur op 20 :

3ème mvt. Scherzo - Allegro leggierissimo

Jascha Heifetz, Israel Baker, Arnold Belnic,

Josef Stepansky, violons

William Primrose, Virginia Majewsky, altos

Gregor Piatigorsky, Gabor Rejto, violoncelles

RCA 09026 61766 2

Wolfgang Amadeus Mozart,

Symphonie concertante pour alto et violon

en Mi bémol Maj KV 364 :

2ème mvt. Andante

Jascha Heifetz, violon

William Primrose, alto

Orchestre Symphonique de la RCA Victor

direction : Izler Solomon

PRAGA DIGITALS PRD250324

Jean-Philippe Rameau / arr Fritz Kreisler,

Les Fêtes d’Hébé :

Tambourin – version pour alto et piano

William Primrose, alto

Joseph Kahn, piano

NAXOS 8.111382