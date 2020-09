Nikolaus Harnoncourt, le discours musical d'un anticonformiste

Nikolaus Harnoncourt qu’on a identifié longtemps comme le « Pape de la musique baroque » était en fait un homme d’une grande liberté, un chef d’orchestre qui, au long de sa carrière, ne s’est interdit aucun répertoire.

Nikolaus Harnoncourt n’était jamais là où on l’attendait. Ce chef d’orchestre qu’on a identifié longtemps comme le « Pape de la musique baroque », un grand spécialiste puriste, était en fait un homme d’une grande liberté, quelqu'un qui, au long de sa carrière, ne s’est interdit aucun répertoire. Il est passé des cantates de Bach aux valses de Strauss, des classiques viennois à Bruckner, de Monteverdi à Gershwin… Et tout ça avec la même aisance, la même force de conviction et la même audace surtout.

Il dirige sans baguette, par impulsions plus ou moins grandes. Mais lors des répétitions il trouve des expressions si parlantes, tout est expliqué, documenté et sur scène il incarne tellement son propos qu’on comprend tout à travers son regard. Harnoncourt cherche à pousser les musiciens dans leurs retranchements, convaincu que le beau se trouve au bord de la catastrophe.

Programmation musicale :

Josef Strauss,

Ohne Sorgen (Sans souci)

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Nikolaus Harnoncourt

WARNER CLASSICS 825646193547

Antonio Vivaldi,

Concerto pour violon en mi Majeur op 8 n°1 RV 269, « Le Printemps » :

2ème mouvement. Largo e pianissimo sempre

3ème mvt. Allegro - Danse pastorale

Alice Harnoncourt, violon

Concentus Musicus de Vienne

direction : Nikolaus Harnoncourt

WARNER CLASSICS 0190295929718

Wolfgang Amadeus Mozart,

Lucio Silla :

Air de Cecilio « Pupille amate »

(« Pupilles aimées, ne pleurez plus » Acte III)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Concentus Musicus de Vienne

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 2292-44928-2

Robert Schumann,

Symphonie nº2 en ut Majeur op 61 :

2ème mvt. Scherzo. Allegro vivace

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 0630-12674-2

Louise Farrenc,

Nonette en mi bémol Majeur op 38 :

3ème mvt. Scherzo. Vivace

Philippe Bernold, flûte

François Leleux, hautbois

Romain Guyot, clarinette

André Cazalet, cor

Gilbert Audin, basson

Guillaume Sutre, violon

Miguel da Silva, alto

François Salque, violoncelle

Vincent Pasquier, contrebasse

NAÏVE V 5033

Louise Farrenc,

Etude pour piano en ré bémol Majeur op 26 n°18

Jean-Frédéric Neuburger, piano

NAÏVE V 5033

Ludwig van Beethoven,

Triple concerto pour violon, violoncelle et piano en ut Majeur op 56 :

2ème mvt. Largo

3ème mvt. Rondo alla Polacca

Thomas Zehetmair, violon

Clemens Hagen, violoncelle

Pierre-Laurent Aimard, piano

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

WARNER CLASSICS 2564 60602-2

Jean-Sébastien Bach,

Sonate pour viole de gambe et clavecin n°1 en sol Majeur BWV 1027 :

3ème mvt. Andante

Isolde Ahlgrimm, clavecin

Nikolaus Harnoncourt, Josef Herrmann, basses de violes

PHILIPS 642 106

Anton Bruckner,

Symphonie nº4 en mi bémol Majeur, « Romantique » :

3ème mvt. Scherzo : Bewegt

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 0630-17126-2

Antonin Dvorak,

La Sorcière de midi op 108 B 196 :

Allegretto

Andante sostenuto

Allegro

Andante

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 2564 60221-2

Anonin Dvorak,

Danse slave en la Majeur op 46 n°5 B 83 n°5

Danse slave en sol mineur op 46 n°8 B 83 n°8

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

WARNER CLASSICS 0825646885855

Cordes sensibles :

Edouard Lalo,

Concerto pour violoncelle en ré mineur :

2ème mvt. Intermezzo : Andantino con moto - Allegro presto

Zara Nelsova, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Londres

direction : Sir Adrian Boult

PRAGA DIGITALS PRD 250402

Dimitri Kabalevski,

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en sol mineur op 49 :

1er mvt. Allegro

Zara Nelsova, violoncelle

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

direction : Gerd Albrecht

AUDITE SCHALLPLATTEN 21433

Ernest Bloch,

From jewish life (De la vie juive) :

1. Prayer (Prière)

Zara Nelsova, violoncelle

Ernest Bloch, piano

DECCA 475 6327

Ludwig van Beethoven,

Trio n°5 en ré Majeur op 70 n°1, « Les Esprits » :

1er mvt. Allegro vivace e con brio

Glenn Gould, piano

Alexander Schneider, violon

Zara Nelsova, violoncelle

LES DISQUES SRC – RADIO CANADA PSCD 2013